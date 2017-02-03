У Уфы появился ещё один город-побратим

Соответствующий документ был подписан в Астане. Отмечу, что это событие стало продолжением тренда последних трёх лет - за указанный период количество побратимов Уфы выросло вдвое. В списке уже есть турецкая Анкара, немецкий Галле, китайские Цицикар, Няньчан, Хэфэй и Шэньян. А следующим, кстати, может стать итальянский Турин.



Этот момент стал результатом многолетней работы. К установлению отношений побратимства Уфа и Астана пришли не сразу. Сначала, в 2013 году, было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор контакты двух столиц в различных сферах стали регулярными. На этот раз делегацию Уфы возглавил лично Ирек Ялалов. Ведь побратимство дело ответственное.



Для казахской стороны этот момент тоже стал заметной вехой в развитии отношений с одним из ведущих промышленных и культурных центров России. Уфу здесь называют одним из весьма заметных игроков пространстве Евразии.





Конечно, протокольная, торжественная часть - важный, но далеко не единственный пункт программы уфимской делегации. Сразу после приезда представители башкирской столицы отправились на площадку научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан». Здесь уфимцам показали и рассказали много интересного - в том числе того, что потенциально может помочь в решении некоторых вопросов башкирской столицы. В основе градостроительной политики Астаны лежит принцип полицентричности. Для этого город разделен на 7 крупных районов, в каждом из которых предусмотрено по крупному центру, служащему «контр-магнитом» для оттягивания населения от поездок в единый центр города. Таким образом удается регулировать транспортные потоки.





В состав каждого центра планировочного района входят места трудоустройства, культурные, спортивные объекты, организации бытового обслуживания, крупные торгово-развлекательные центры, места отдыха горожан в парковой зоне. Сегодня в городе созданы два таких центра – исторический центр на правом берегу реки Есиль и новый административно-деловой центр на левобережье. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию третьего центра – в районе проведения международной выставки ЭКСПО-2017.



У наших городов много общего. Площадь Астаны - почти как у нас, чуть более 71 тысячи гектар, из них площадь зеленых насаждений около 35 тысяч гектар. О том, что Уфа - самый зелёных город-миллионник России, здесь тоже знают.



В Астане проживает 1 млн 220 тысяч человек. Принципы развития городских пространств двух столиц также имеют много общего. В Астане, так же как и в Уфе делается акцент на благоустройство зон отдыха с применением новых технологий, архитектурных форм, различных видов художественной подсветки. Также ведется комплексное освоение территорий, модернизация системы освещения и светофорного хозяйства, преобразование городских пространств с учетом требований доступной среды. Из-за климатических особенностей не все наработки столицы Казахстана применимы в Уфе, но все же некоторые из них, возможно, будут реализованы на территории столицы Башкортостана.

А ещё на территории Астаны существует целый спортивный кластер. Кстати, именно через спорт многие жители казахской столицы знают Уфу.

Астана - самая северная столица в Азии. Основу экономики Астаны составляют промышленное производство, транспорт, связь, торговля и строительство. Промышленное производство сконцентрировано преимущественно на выпуске строительных материалов, пищевых продуктов и машиностроении. Лидирующее положение в Казахстане Астана занимает по выпуску строительных металлических изделий, бетона, готового для использования и других строительных материалов. Но дело, конечно, не только в промышленности и в городском хозяйстве. Побратимство - это дух дружбы двух народов.



Культура - наилучший инструмент для того, чтобы познавать жизнь соседей. Большой интерес уфимских гостей вызвало посещение Назарбаев-центра.



В ходе многочисленных встреч и переговоров, стороны выражали готовность к сотрудничеству в самых разных сферах. И в Уфе, и в Астане уверены: это та самая ситуация, когда в выигрыше остаются все участники.





«Я думаю, что Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в области развития города, использования новых технологий, и, конечно в экономической сфере. Астана и Уфа также могут сотрудничать в вопросе развития транспортной системы, ведь сегодня выстраивается маршрут из Восточной Азии и Китая в Европу через Казахстан и Россию», - говорит аким города Астана Асет Исекешев.



Меморандум о побратимстве был подписан 3 февраля. С этого момента у наших двух городов начался отсчёт новой истории - истории, в которой мы будем сотрудничать теснее, а общаться - чаще.



Рената Салахова

6 февраля