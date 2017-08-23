У жителей одного из домов Уфы в место крыши – решето

Четыре семьи дома № 273 по улице Пожарского в микрорайоне Затон два месяца живут с полуразрушенной кровлей. Отремонтировать крышу в ЖЭУ не торопятся.

Листы железа с крыши дома сорвало еще 26 июня. С тех пор погода в квартирах мало чем отличается от уличной. В дождь вода с потолка ручьем течет в помещения. Люди боятся, что из-за этого случится короткое замыкание и деревянный дом вспыхнет.





«Вот посмотрите пожалуйста. Протекают потолки, капает прямо нам на голову. Отваливается штукатурка и сыпется нам на голову. Мы постоянно держим на готове ведра и тазы. В результате этого не можем расстилать паласы. Капает и палас мокрый скручиваем, так лежат», - говорит жительница дома № 273 по улице Пожарского Наталья Белоусова.

Жители неоднократно обращались за помощью в управляющую компанию, но на протяжении двух месяцев так ничего и не изменилось. Один из телефонных разговоров с представителями ЖЭУ уфимцам удалось записать.



Чтобы хоть как-то снизить ущерб от протекающий крыши, люди залатали дыру подручными материалами. Но толку от этого мало.



После приезда нашей съемочной группы, сотрудники ЖЭУ все же нашли выход из сложившейся ситуации.

«Материал заказали на днях будет и сразу же приступим работе. Планируем, если не на этой неделе, то в пятницу. Если нет- то на следующей неделе - в понедельник, во вторник планируем ремонт кровли», - комментирует мастер текущего ремонта ЖЭУ №13 Ленинского района Уфы Вадим Ахмадинуров.

Люди надеются, что в управляющей компании сдержат слово и погода в доме наладится.





23 августа