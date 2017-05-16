Участники автопробега вернулись в Уфу

Участники автопробега, посвященного 75-летию 112 Башкавдивизии, вернулись в Уфу. Сегодня участники и организаторы акции поделились своими впечатлениями с журналистами на пресс-конференции в Башинформе.



Автопробег проходил по местам боевых сражений легендарной 112 Башкирской кавалерийской дивизии. Большая часть маршрута была организована по Ростовской области. Участники посетили братские могилы, обелиски и мемориалы памяти. Так же в маршрут был включен город Белая Калитва, в котором одна из улиц носит имя Минигали Шаймуратова. В автопробеге участвовал имам южного федерального округа, он прочитал молитвы для упокоения душ павших в бою кавалеристов. По словам местных жителей, делегаций из Башкортостана по местам боевой славы до этого не было.





Дамир Вахитов

16 мая