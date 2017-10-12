Учителю начальных классов одной из школ Уфы нужна помощь

Татьяна Гришина страдает раком крови. Ей требуется пересадка костного мозга. Но операция обойдется в 1,5-2 миллиона рублей. Помочь учителю вызвались ученики, их родители, коллеги. Но этого недостаточно.

«Мы с Татьяной Николаевной проработали в этой школе более 20 лет. Она очень чуткий, отзывчивый человек. Не помочь ей просто невозможно. Хочу чтоб люди откликнулись», - говорит коллега Татьяны Николаевны Галина Майорова.

«Мы, когда выпускались мы обещали, что мы будем разделять с ней радость и невзгоды. И так получилось, что невзгоды нас настигли раньше. Мы не можем сейчас пройти мимо, поэтому всех очень просим помочь», - комментирует Наталья Хафизова.

12 октября

Такими напутственными словами Татьяна Гришина проводила своих учеников в пятый класс. Их она обучала четыре года. Уже тогда у учительницы начальных классов врачи обнаружили серьезный недуг - острый миелобластный лейкоз - рак крови. В течение года родители учеников и коллеги женщины сдавали донорскую кровь. Сейчас ее состояние резко ухудшилось. Жизнь уфимки поддерживают лекарственные препараты и химиотерапия.Сейчас педагогу срочно требуется пересадка костного мозга. Ее могут провести в одной из клиник Санкт-Петербурга. В лучшем случае, врачи смогут выполнить такую операцию только в 2018 году. Причем, процедура дорогостоящая - от 1,5 до 2 миллионов рублей. Таких денег у семьи Гришиных нет. Ученики, их родители и коллеги Татьяны Николаевны обращаются ко всем неравнодушным помочь собрать эту сумму.Люди верят, что им удасться собрать нужную сумму денег и помочь Татьяне Николаевне справиться со смертельной болезнью. Тем более, что дома ее ждут муж и 12-летний сын, а в школе - ее ученики.А пока близкие продолжают поддерживать Татьяну Гришину всеми силами. Они верят, что когда-нибудь учительница вновь встанет у доски.Номер карты Сбербанка:4276 0600 4767 6823 (на имя Гришиной Татьяны Николаевны)Номер телефона: 8-937 316 26 60.