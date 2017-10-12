Учителю начальных классов одной из школ Уфы нужна помощь

Татьяна Гришина страдает раком крови. Ей требуется пересадка костного мозга. Но операция обойдется в 1,5-2 миллиона рублей. Помочь учителю вызвались ученики, их родители, коллеги. Но этого недостаточно.Такими напутственными словами Татьяна Гришина проводила своих учеников в пятый класс. Их она обучала четыре года. Уже тогда у учительницы начальных классов врачи обнаружили серьезный недуг - острый миелобластный лейкоз - рак крови. В течение года родители учеников и коллеги женщины сдавали донорскую кровь. Сейчас ее состояние резко ухудшилось. Жизнь уфимки поддерживают лекарственные препараты и химиотерапия.
«Мы с Татьяной Николаевной проработали в этой школе более 20 лет. Она очень чуткий, отзывчивый человек. Не помочь ей просто невозможно. Хочу чтоб люди откликнулись», - говорит коллега Татьяны Николаевны Галина Майорова.
«Мы, когда выпускались мы обещали, что мы будем разделять с ней радость и невзгоды. И так получилось, что невзгоды нас настигли раньше. Мы не можем сейчас пройти мимо, поэтому всех очень просим помочь», - комментирует Наталья Хафизова.