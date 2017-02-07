Уфа будет перенимать опыт столицы Казахстана Астаны в сфере архитектуры, дорожного строительства и транспорта, а также в развитии деловых и культурных связей, привлечении инвестиций. Сегодня на оперативном совещании в муниципалитете подвели итоги официального визита столицу Казахстана.



Открывая оперативное совещание, глава столичной администрации Ирек Ялалов рассказал об итогах визита уфимской делегации в конце прошлой недели в Астану. В столице Казахстана подписали Меморандум о побратимстве между городами. Ирек Ялалов отметил, что документ открывает новые перспективы для развития и сотрудничества между столицами.





«Самое главное, наверное, чему мы можем поучиться у Астаны, они сотрудничают с ведущими мировыми архитекторами, инженерами, градостроителями, специалистами в области жизнедеятельности городов. И, конечно, они готовы совершенно бесплатно поделиться с нами передовым опытом. Таким образом, мы можем сократить временные рамки реализации тех или иных своих проектов, если мы будем опираться на их опыт», - подчеркнул глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.



Уфа и Астана договорились о том, что побратимские отношения будут установлены между районами столиц Казахстана и Башкортостана. Это позволит более эффективно перенимать казахский опыт решения коммунальных проблем, ведь район Сары-арка в Астане и Советский район Уфы во многом схожи.



Остальную часть оперативного совещания Ирек Ялалов посвятил текущей повестке Уфы. В частности, уборке снега. С начала февраля в башкирской столице выпало 18 миллиметров осадков, это уже половина месячной нормы, поэтому в городе не снижаются темпы по борьбе со снежной стихией. А коммунальщики и жилищники работают в усиленном режиме.



Также для того, чтобы составить своеобразный рейтинг-антирейтинг управляющих компаний, в Уфе проводится конкурс "Лучший двор". Горожане могут присылать фотографии своих дворов на "снежную почту" муниципалитета sneg@ufacity.info. Итоги будут подведены во второй половине марта. Ирек Ялалов подчеркнул, что деятельность тех, кто не справляется со своими обязанности будет проверена, а лучшие управляющие компании поощрят.







7 февраля