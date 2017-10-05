Уфа будет постепенно превращаться в город-парк

Город меняется на глазах. Колоссальный объем средств вкладывается в развитие инфраструктуры. Дворы, парки, скверы - 90 миллионов рублей направлены на благоустройство общественных территорий, 180 миллионов на улучшение дворовых территорий многоквартирных домов. Многие проекты запущены одновременно - одни будут реализованы в короткие сроки. Другие, как реконструкция парка Кашкадан, рассчитан на несколько лет. Об этом и многом другом говорили сегодня на пресс-конференции в Администрации города.

Вроде совсем недавно появился в микрорайоне Сипайлово парк Кашкадан, а по факту уже 15 лет прошло. Это место круглый год притягивает горожан. И несмотря на то, что он относительно молодой и даже по меркам некоторых парков и скверов - свежий, все же именно Кашкадан попал в целевую программу.





«В этом году 15 лет парку исполнилось и мы попали в программу «Комфортная городская среда». Парк, конечно, поизносился и есть моменты, где хотелось бы увидеть новое благоустройство, парк любим горожанами, хочется новых малых архитектурных форм, это требование сегодняшнего времени», - комментирует директор парка Кашкадан Евгений Дубницкий.



Если парк Кашкадан только вступил на путь преобразований, то парк Якутова уже обновился до неузнаваемости. У него теперь новое лицо. Как и в любом начинании - переделками одни довольны, другие в прах их раскритиковали. Так малые архитектурные формы, которые предприятия города делают на свои собственные средства и по сути дарят горожанам вызвали у уфимцев особо бурные споры. Но глава города уверен - "Дареному коню в зубы не смотрят!" Не нравится - сделайте сами. Зато можно с уверенностью сказать - парк Якутова будет самый безопасный в городе, там сейчас устанавливают камеры наружного наблюдения. За последние 6 лет в Уфе реконструировано 28 и построено 19 новых зон отдыха. Все эти проекты обошлись городу в сумму более двух миллиардов рублей. На реконструкцию парка Кашкадан выделена беспрецедентная сумма - 80 миллионов рублей из федерального бюджета.



Парк Кашкадан делается с дальним прицелом и окончательное его преобразование мы увидим в 2025 году. Но уже сегодня видна активная работа по его реконструкции. 60 тысяч квадратных метров территории станут центром притяжения не только для жителей Сипайлово, но и всего города.



Плюс ко всему именно парк Кашкадан будет одной из точек, где в 2019 году пройдут масштабные спортивные мероприятия Международных детских игр.





«Этот парк выбран дирекцией МДИ для детских игр в 2019 году. Там есть ряд видов спорта эти площадки выбраны, чтобы прошли определенные соревнования», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Проект реконструкции парка возник не из пустоты. Его разработало конструкторское бюро "Стрелка". В итоге после многочисленных согласований с администрацией города и общения с жителями района на свет появилась целая концепция обновленного места отдыха в Сипайлово.





«Именно эти территории были определены совместно с администрацией и учтены запросы горожан и создано непрерывные пешеходные маршруты, всем очень хотелось чтобы улица Рыльского была связана с набережной и чтобы парк который есть, который можно было бы продлить и дальше», - говорит партнер КБ «Стрелка», директор проекта Далия Сафиуллина.



В данный момент реализовывается первый этап ремонта парка, он будет завершен к 10 ноября. К этому моменту будут выполнены работы по планировке. Территорию парка подготовят под укладку тротуарной плитки, а еще будет выложено пять тысяч квадратных метров рулонного газона. Сердцем парка станет амфитеатр, место для культурно-досуговых мероприятий.



Как подчеркнул градоначальник, в проекте нет помпезности. Главный тренд сегодня - это экологичность при формировании городской среды. Оттого натуральные материалы будут использоваться в первую очередь. Учли и пожелание сипайловцев - чтобы появилось еще больше деревьев. И наша съемочная группа стала свидетелем, как уже сейчас крупномеры высаживаются в открытый грунт. Еще одно место, которому уделяют пристальное внимание инженеры и гидрологи - это озеро, оно искусственное, поэтому любая ошибка во время строительных работ, может повредить конструкцию дна и вода попросту уйдет. Пресс-конференция, рассчитанная минут на сорок, затянулась почти на два часа. Так много вопросов было у журналистов к главе столичной администрации. Говорил Ирек Ялалов о многом, что волнует горожан. О ремонте дворов и о подготовке к зиме. Что же касается развития зелёных зон, то столица республики будет постепенно превращаться в город-парк.





5 октября