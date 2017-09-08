«Уфа-молодежная делает добрые дела» - с таким девизом подопечные команды Альберта Лукманова пришли в коррекционную школу № 13, где провели для юных любителей футбола мастер-класс.

Игроки молодёжного состава футбольного клуба "Уфа" на данный момент проводят свой лучший сезон за всю историю. Дружина из столицы Башкортостана делит с ЦСКА первую строчку в турнирной таблице. Впереди ещё множество важных матчей, но игроки нашли время и пришли в коррекционную школу-интернат №13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь они познакомились со своими юными болельщиками и показали свое мастерство.



Ребята смогли своими глазами увидеть приёмы профессиональных футболистов и даже попробовать некоторые из них.





«Мы с ними отрабатывали технику удара, вставали в круг. Потом они нас поучили как правильно финтить и поиграли с ними в футбол», - говорит ученик коррекционной школы-интернат №13 Арсений Шумихин.



Зачастую не сталкиваясь с определенной проблемой, мы даже не задумываемся о ее существовании. Поэтому такие визиты полезны для всех. Футболисты получили возможность увидеть жизнь немного с другой стороны, а ребята яркий ориентир.



Совсем скоро футболисты молодёжного состава "Уфы" продолжат бороться за победу в чемпионате. На пути Краснодар. А ребята из школы №13 будут изо всех сил поддерживать своих новых друзей и вместе стремиться к новым высотам.







Иван Трушков

8 сентября