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Уфа побила мировой рекорд!

В воскресенье на стадионе «Динамо» 930 человек в одинаковых футболках собрались, чтобы сложить самую большую в мире фигуру человека на велосипеде.

 

Несмотря на холод и дождь, участники мероприятия пребывали в отличном настроении, шутили. В основном это студенты, но пришли на стадион и семьи с маленькими детьми. Многие уже несколько лет - активные сторонники велосипедной езды. Сама фигура была сложена быстро, практически за 30 минут. Но предварительно, конечно, проводились репетиции, для того, чтобы было понимание формирования самой геометрии фигуры велосипедиста. И теперь данное исполнение претендует на вхождение в книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире - человекосипед. Это и зафиксировали независимые наблюдатели.




Автор: Лилия Шафикова
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