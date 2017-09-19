Уфа полностью готова к отопительному сезону

Глава столичной администрации Ирек Ялалов подписал Паспорт готовности всех объектов коммунальной инфраструктуры к зиме.

Подготовлены котельные, отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения. Летом на тепловых сетях проведены температурные испытания, а также на плотность и прочность. Выявлено и устранено свыше трех тысяч повреждений. Готовность объектов к отопительному сезону составляет 100 процентов.





«Ресурсоснабжающими и жилищными предприятиями выполнен весь комплекс работ в соответствии с утвержденными планами. 9 сентября главой Администрации города подписан паспорт готовности жилищного хозяйства к отопительному сезону и направлен в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ», - говорит начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации Уфы Андрей Федосов.

Тепло в батареи начнут подавать как только среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов и продержится в течение 5 дней. Год назад отопительный сезон в Уфе стартовал 23 сентября. Глава столичной Администрации подчеркнул, что подключение социальных учреждений к подаче тепла осуществляется на основе заявки руководителя.





«Если вы чувствуете, что температура в ваших организациях некомфортная, не тяните с подачей заявки. Мы не должны допустить, чтобы в школах, детских садах, детских домах, родильных домах, поликлиниках, лечебницах было сыро и холодно. Ответственные - руководители этих предприятий. Если я еще раз услышу стоны о том, что теплоснабжающие организации, муниципалитет не подают тепло, ответственный - руководитель этого учреждения, с него и будем спрашивать», - заявил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

19 сентября