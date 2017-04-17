Уфа получила награду

Уфа вошла в тройку призеров Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское, сельское поселение России».

Диплом Правительства Российской Федерации II степени Иреку Ялалову вручили на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Благоустройство территорий населенных пунктов».

Жюри конкурса высоко оценило работу по развитию городского жилищно — коммунального хозяйства.

Благоустройство территорий — одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, а потому главной темой обсуждения совета накануне награждения была тема развития городов и поселений, улучшение качества жизни, финансы, законодательство.

Традиционно говорили о доходной базе и увеличении прав муниципалитетов при принятии решений. В своем выступлении Валентина Матвиенко обратила внимание на действующие проекты по комплексному освоению территорий совместно с населением.

По итогам заседания муниципалитетам было рекомендовано совершенствовать правила благоустройства территорий, принятие которых относится к полномочиям органов местного самоуправления, а также проводить анализ существующих муниципальных практик в сфере благоустройства и внедрять лучшие из них.

17 апреля