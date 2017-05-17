Уфа присоединилась к «Лыжне России»

В минувшие выходные в Уфе стартовала XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - это первый этап забега, который принимает Уфа, но он сразу задал высокую планку.

Больше двух тысяч человек встали в морозное субботнее утро на лыжи. И даже не самая располагающая к стартам погода не отпугнула сотни любителей и профессионалов.







«Это самые массовые соревнования зимние в масштабе нашей страны, я хотел бы от имени спортивного комитета столицы РБ приветствовать вас сегодня», - обратился к участникам председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Уфы Сергей Степанов.



Юбилейная гонка собрала поклонников этого вида спорта самых разных поколений и пристрастий.





«В каждом городе, в каждом районе масса людей выходит на старты. Сегодня в Уфе на спортивном комплексе «Биатлон» прекрасный солнечный морозный день, температура воздуха минус 17 градусов, трасса жесткая, для лыжников хорошее скольжение», - отметил заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Павел Муслимов.



Участников забегов на финише ждали горячий чай и атмосфера настоящего спортивного праздника. А по окончании всех забегов самые быстрые и выносливые получили кубки, медали и дипломы, но результат был не определяющим фактором.





«Для здоровья хорошо, с людьми пообщаться, с коллегами по работе еще раз увидеться в неформальной обстановке, в школе работаем, там делами заняты, а тут погода супер, все замечательно», - не скрывает своего хорошего настроения участница «Лыжни России» Лариса Черкасова.



Для многих участников эта Лыжня России не первая. Одним из самых опытных является 68-летний Михаил Тимербаев, который приехал ради старта даже из Челябинской области и занял в своем забеге высокое шестое место.





«Участвую каждый год, и соревнования в республике Башкирии стараюсь не пропустить», - говорит участник «Лыжни России» Михаил Тимербаев.



«Лыжня России» на территории нашей столицы только набирает обороты: массовые старты продолжатся 15 февраля в 15 часов в парке культуры и отдыха "Кашкадан", а 18 февраля спортивная акция перейдет на стадион "Водник" и лесопарковую зону "Баланово", старт в 12 часов.







Иван Уральский

13 февраля