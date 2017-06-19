Уфа присоединилась к Международному дню йоги

В день летнего солнцестояния, 21 июня, отмечается Международный день йоги. Официальные празднества этого дня в нашей республике состоялись в национальной библиотекой имени Ахмета-Заки Валиди.

Международный день йоги у нас отмечается уже в третий раз и с каждым годом набирает популярность. По всей республике к этому празднику присоединились порядка шестисот человек, желающих достичь спокойствия и очистить сознание.





«Мы начинаем день йоги с пояснения, что такое йога, с небольшой вводной лекции о том, для чего она нужна и в чем собственно идея и философия йоги», - уточняет организатор Международного дня йоги в Уфе доктор биологических наук Лилия Хасанова.

Здесь состоялись мастер-классы различных направлений и школ йоги, но основной акцент был сделан на проведении общего протокола, который включает в себя основные упражнения. Проводила его Галина Абдрашитова, один из самых высококвалифицированных специалистов в этой области в нашем городе.



Йога - символ и национальное достояние Индии, поэтому представители данной нации не могли обделить вниманием этот праздник. Например, ординатор сердечно-сосудистой хирургии Башкирского государственного медицинского университета Масуд Махбуб Чаудхари, который в Уфе уже 9 лет, но не потерял связи с родной страной.



Йога существует уже больше пяти тысячелетий, и за это время не потеряла своей актуальности. А одно из ее преимуществ в том, что начать заниматься никогда не поздно, достаточно лишь желания.







Иван Уральский

19 июня