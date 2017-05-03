Эшелон из прошлого. Уфа присоединилась к патриотической акции «Армия Победы». Сегодня на Железнодорожном вокзале столицы остановился состав прямиком из военных сороковых.

На перрон железнодорожного вокзала Уфы прибывает фронтовой состав. Как и 75 лет назад он везет солдат и военную технику. Агитационный поезд «Армия Победы» стартовал 1 мая из Пензы. Встретить эшелон из прошлого пришли сотни уфимцев.

«Этот поезд дает, вы знаете, такое воспоминание, такую нашу трудную жизнь, когда не было отца. Была мама, были бабушка, дедушка. Кто-то помер, кто-то раненый пришел. Это очень сложно, мы все это вынесли на себе. Я вот сейчас говорю, а у меня по коже мороз», - говорит Раиса Селиванец.

Среди встречающих фронтовой состав и школьники, и старшее поколение. Для каждого этот поезд - не только часть общей истории страны, но и судьба семьи.

«Мой отец участник войны. Прошел от Сталинграда до Праги. Я вот только вернулся из Сталинграда. Отмечали годовщину завершения Сталинградской битвы. Конечно, я не мог пропустить такое событие. Я решил взять с собой внука. Чтобы у него это запечатлелось. Тем более через несколько дней у него день рождения. Я бы хотел, чтобы он имел правильное представление о войне, о жизни», - рассказывает Энгель Зайнетдинов.

«Это важно, чтобы вспомнить, как это вообще по-настоящему было. Куда уходили люди, почему победили. Много советских людей погибли на войне. Они отдали жизнь за Родину, чтобы победить», - призывает ученица Казачьего кадетского класса школы № 97 Яна Корхова.

Агитационный поезд - это музей на колесах. На платформах эшелона установлены образцы военной техники. В экспозиции также раритетные экспонаты времен Великой Отечественной. Здесь и личные вещи советских и немецких солдат, обрывок робы и регистрационная карта узника концлагеря, знаменитые письма-треугольники.

«Здесь вы видите портсигар и ложку, изготовленные красноармейцами из обшивки сбитого фашитсткого самолета. А пряжка, она трофейная, немецкая. На ней размещена свастика. Конечно, наш красноармеец не мог на себя надеть вражеский символ, поэтому он поверх свастики очень символично закрепляет красную звезду», - объясняет экскурсовод агитпоезда «Армия победы-2017» Мария Кхановская.

По задумке организаторов, патриотический поезд должен сплотить российские города и рассказать подрастающему поколению о подвиге нашего народа.

«Эта акция рассчитана на подрастающее поколение. Напомнить ему, что была Великая Отечественная война, что за нашу победу заплачено миллионами жизней. Люди и в тылу, и на фронте проявляли чудеса мужества и героизма, защищая нашу Родину», - заключил начальник агитпоезда «Армия победы-2017» Павел Олексюк.

В преддверии 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне по России едут два таких агитационных поезда. Первый идет из Иркутска через Новосибирск, Омск и Тюмень. Второй следует из Пензы и проходит Самару, Уфу, Чебаркуль и Челябинск. Оба агитпоезда встретятся в Екатеринбурге 5 мая.

3 мая