Уфа присоединилась к Всемирной акции «Ночь музеев»

18 выставочных площадок столицы в этот день были доступны для посетителей в не совсем привычное время.



Впервые акция "Ночь музеев" прошла в Берлине в 1997 году. Главная цель - показать потенциал современных музеев и привлечь молодежь. Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова приобщился к акции в 2014 году. Организаторы отмечают что количество посетителей во время акции растет год от года.



Посетители могли насладиться работами русских и башкирских художников. Всего в собрании музея – более 12000 экспонатов. Некоторые ценители искусства считают, что наш музей можно сравнить с известными на весь мир картинными галереями.



Помимо самой выставки, руководство музея организовало несколько импровизационных концертных площадок. Посетители могли насладиться звучанием этнических инструментов, симфонической музыкой и голосами оперных певцов. Для юных гостей организовали мастер-классы.





Многие признаются, что "Ночь музеев" пробудила в них интерес к искусству.



Для тех, кто не смог прийти в музей в этот день, уже осенью пройдет акция "Ночь искусств". Которая будет приурочена ко дню Народного единства. Ну, а пока галереи работают в своем штатном режиме и ждут своих посетителей.







Дамир Вахитов

22 мая