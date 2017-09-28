Активисты требуют ужесточения наказания для живодеров. Зоозащитники организовали сбор подписей за скорейшее принятие закона "Об ответственном обращении с животными".

«245 статья есть, она предусматривает наказание, но проблема в том, что наказание там смешное. Девочки малолетние, которые выкладывали живодерство в интернете, получили 500 рублей штрафа за живых животных, лишенных жизни мучительным способом. Были еще прецеденты с мужчинами, которые тоже этим занимались. Там 80 часов общественных работ на свежем воздухе», - говорит организатор митинга Наталья Бернацкая.

«Пока этот закон не примут, такое жестокое обращение с животными будет продолжаться. Должна быть ответственность. Нельзя дальше так жить. Это должно быть решено законодательно», - комментирует участница митинга Елена Ревина.

«Ужесточение наказания за издевательство над животными, а также уменьшение возраста призыва к ответственности. Ребенку лет 12-13, они снимают это на видео, выкладывают в соцсети и кричат во всеуслышание, что им за это ничего не будет. Это не нормально», - заявил участник митинга Николай Голованов.

28 сентября

На теле этой собаки ветеринары насчитали девять пулевых ранений. Окровавленное животное в ветклинику доставил неравнодушный уфимец. Если бы с медицинской помощью опоздали, Алабая спасти бы не удалось. Не исключено, что с собакой так могли поступить хозяева. И без ранений животное сильно истощено. Случаи жестокого обращения с четвероногими то и дело будоражат общественность по всей стране. Усугубляет ситуацию то, что найти виновников и добиться реального наказания удается крайне редко.Уфа присоединилась к всероссийской акции в защиту животных. Митинги под лозунгом "Закон нужен сейчас" проходят в крупных городах страны. Зоозащитники говорят, что вынуждены выйти на улицу. Откладывать принятие закона больше нельзя.Активисты выступают за ужесточение наказания живодерам. В это понятие предполагается включить истязание животных голодом, жаждой и побоями. Закон должен также запретить контактные зоопарки, передвижные цирки, дельфинарии и притравочные станции. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году, но дело дальше не пошло.На митинге активисты собирали подписи за скорейшее принятие закона "Об ответственном обращении с животными". Сбор в Уфе продлится до 4 октября, затем манифест отправят в администрацию президента, правительство и Госдуму. Зоозащитники надеются, что их призыв услышат власти. Но вопрос, сколько живодеров останутся безнаказанными к тому моменту, остается открытым.