Уфа восстанавливается после дождя, который прошел накануне

Интернет переполнен видеороликами, где плавают автомобили, а люди бредут по пояс в воде. Все экстренные службы уже сутки работают в авральном режиме. Расчищают улицы, откачивают воду, поддерживают психологически пострадавших жителей. В основном, под удар стихии попали дома в частном секторе.
Сейчас по уфимским улицам спокойно ходят горожане, туда-сюда ездят автомобили. На лицах спокойствие. Все как обычно. А ведь еще накануне - и техника и люди буквально плавали.
Последствия вчерашнего "Ниагарского водопада" - иначе обрушавшееся на Уфу количество воды не назовешь - разгребают повсеместно до сих пор. Вот улица Добролюбова, дом № 37, он расположен в частном секторе в Кировском районе. Сотрудники МЧС трудятся здесь не покладая рук.
«Во-первых разбирают мусор, большая работа, выносить вещи, после осмотра дома, тепловые пушки. Это техника для мусора, который уже спасатели убрали с территории прилегающего дома», - говорит начальник управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы Артур Бубнихин.
В Ленинском районе последствия стихии разбирали всю ночь. Вода едва не смыла полотно на Сафроновском переезде - это участок Транссибирской магистрали. Городские службы совместно со спасателями соорудили дамбу, чтобы отвести воду в сторону обочины. Работы велись с 4 часов дня и до поздней ночи.
«Масштабы видны, работают тут все службы района, всего 4, 20 человек личного состава. С местными жителями мы работаем, стараемся личные просьбы тут же выполнять», - комментирует начальник пожарной части № 2 Андрей Крючков.
«На сегодняшний день в этом зале ведутся тех работы, выдача готовых документов проводится в офице МФЦ. Все документы находятся в Россреестре и они не пострадали», - сообщила и.о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ МФЦ Регина Фаткуллина.