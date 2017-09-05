Уфа восстанавливается после дождя, который прошел накануне

Интернет переполнен видеороликами, где плавают автомобили, а люди бредут по пояс в воде. Все экстренные службы уже сутки работают в авральном режиме. Расчищают улицы, откачивают воду, поддерживают психологически пострадавших жителей. В основном, под удар стихии попали дома в частном секторе.

Сейчас по уфимским улицам спокойно ходят горожане, туда-сюда ездят автомобили. На лицах спокойствие. Все как обычно. А ведь еще накануне - и техника и люди буквально плавали.



Последствия вчерашнего "Ниагарского водопада" - иначе обрушавшееся на Уфу количество воды не назовешь - разгребают повсеместно до сих пор. Вот улица Добролюбова, дом № 37, он расположен в частном секторе в Кировском районе. Сотрудники МЧС трудятся здесь не покладая рук.





«Во-первых разбирают мусор, большая работа, выносить вещи, после осмотра дома, тепловые пушки. Это техника для мусора, который уже спасатели убрали с территории прилегающего дома», - говорит начальник управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы Артур Бубнихин.



В Ленинском районе последствия стихии разбирали всю ночь. Вода едва не смыла полотно на Сафроновском переезде - это участок Транссибирской магистрали. Городские службы совместно со спасателями соорудили дамбу, чтобы отвести воду в сторону обочины. Работы велись с 4 часов дня и до поздней ночи.

«Масштабы видны, работают тут все службы района, всего 4, 20 человек личного состава. С местными жителями мы работаем, стараемся личные просьбы тут же выполнять», - комментирует начальник пожарной части № 2 Андрей Крючков.

«На сегодняшний день в этом зале ведутся тех работы, выдача готовых документов проводится в офице МФЦ. Все документы находятся в Россреестре и они не пострадали», - сообщила и.о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ МФЦ Регина Фаткуллина.

5 сентября

Ничуть не лучше оказалась ситуация и в Совестком районе Уфы. Дождь от души похозяйничал сразу на нескольких улицах - Ветеринарная, Лазовского, Златоустовская, Пароходская. Вот упал электростолб, жилое здание теперь осталось без света. А к дому Татьяны Анкудиновой, жительницы улицы Крупской потоком воды принесло огромное бревно.Приплывшее бревно - это еще цветочки. Татьяна вызвала МЧС, ведь соседи по улице оказались настоящими заложниками в собственных домах, и могли там попросту утонуть.Со вчерашнего вечера по улице Пароходской работает штаб МЧС, он расположился в одном из пострадавших домов. Без сна и отдыха сотрудники разбирают завалы.Ходить здесь возможно только в резиновых сапогах. Мусора нанесло очень много.Всех пострадавших жителей по их желанию, в случае если им негде больше жить, на время работ переселяют в чрезвычайный фонд. По мере восстановления внутренних помещений уфимцы смогут вернуться в свои дома. Стихия не пощадила и административные здания. Пожалуй больше всего перепостов в интернете получил ролик и фото из Россреестра, что по улице 50-летия СССР 30/5. Дождевая вода хозяйкой ворвалась в помещения и даже разрушила некоторые из них. Гос учреждение работало до тех пор пока все здание не было обесточено.Уже с 11 сентября зал вновь начнет прием граждан. В настоящее время в городе работы по восстановлению и уборке мусора продолжаются повсеместно, где это требуется.