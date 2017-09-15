Делегация из Уфы во главе с Иреком Ялаловым побывала в столице Чешской Республики – Праге.

«Мы надеемся, что лучшие чешские наработки, которые реализованы в Праге в вопросах организации общественного транспорта, со временем найдут применение в Уфе. Но самый важный момент, на котором заострили внимание и руководство Праги и руководство чешских компаний - на этом пути было сделано много ошибок. Чешские друзья нам подскажут те моменты, где мы сможем избежать этих ошибок и более грамотно вложить те средства, которые будут направлены на развитие этих проектов», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Трамвай Т3 - замечательные трамваи. Они ходили в Праге много лет. Но сейчас появились новые, более комфортные трамваи, которые перевозят больше людей. У пассажиров тоже стало больше требований: wifi, кондиционер. Кроме того, сейчас строже требования к шуму. Мы должны снижать шум трамваев. Это тоже одна из причин почему побеждают новые трамваи», - комментирует зам. председателя правления АО «Транспортное предприятие Праги Ян Блеха.

«Трамвай в Праге популярен. Пражане его очень любят. Городские власти стараются расширять трамвайную сеть. Город вкладывает деньги в электротранспорт. Свидетельство тому - покупка 250 новых трамваев, стоимость каждого из которых 3 миллиона евро», - рассказывает руководитель трамвайного отдела Пражского транспортного предприятия Милан Слунечко.

15 сентября

Меморандум о сотрудничестве уфимского МУЭТа и Транспортного предприятия - результат работы последних нескольких лет. На встрече в Старой Ратуше в Праге стороны говорили о том, что совместная работа городов открывает новые перспективы. Уфа заинтересована в пражском опыте развития общественного транспорта.Чешская сторона, в свою очередь, готова сотрудничать с уфимским МУЭТом в вопросах возможной организации производства по сборке и ремонту трамваев. Представители Праги отметили, что могли бы поделиться опытом организации сети общественного транспорта и его мониторинга. Пражские городские власти инвестируют большие деньги на развитие трамвая, который стал настоящим символа города.Протокольная часть - важный, но не единственный пункт программы уфимской делегации. Сразу после приезда представители башкирской столицы ознакомились с организацией работы транспортного предприятия. Этот опыт интересен Уфе, поскольку сегодня МУЭТ также осваивает сразу несколько направлений, начиная с ремонта и обновления электротранспорта своими силами и заканчивая производством трамваев и троллейбусов совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом и ПАО «НефАЗ». Трамвай в Праге - любимый вид общественного транспорта. Он даже популярнее метро. Это связано с быстротой передвижения и хорошо развитой трамвайной сетью.Вторым пунктом посещения в рабочем графике уфимской делегации стала центральная станция очистки сточных вод Праги. Представители башкирской столицы ознакомилась с организацией работы канализационной насосной станции, станции откачки паводковых вод, работой фильтрующих установок. Во время визитов в Уфу чешская сторона выражала заинтересованность в сотрудничестве с «Уфаводоканалом» в направлении утилизации отходов. Ирек Ялалов рассказал об уфимском опыте. На сегодня в Уфе полностью прекращен сброс неочищенных сточных вод в черте города в реку Белую. Питьевая вода по всем показателям соответствует требованиям российских и международных стандартов. В ходе трехдневного визита стороны не раз говорили о том, что сотрудничество между нашими городами не должно ограничиваться договоренностью на уровне муниципалитетов, важна вовлеченность промышленных предприятий и бизнеса.