Уфе завершается отопительный сезон

Горожане могут отключить тепло в домах в любой день. Для этого необходимо написать заявку. Об этом сегодня сообщили на оперативном совещании в Администрации Уфы.

Проверять батареи и дожидаться завершения отопительного сезона ни к чему. Если в квартире стало невыносимо жарко, жильцы и управляющие компании могут подать заявку на отключение тепла.

«При температуре +25 выходить на такие режимы отопления над людьми не надо издеваться. Почему мы на прошедшие 2 дня не сделали корректировку, куда так батареи греете?», спросил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.





С приходом тепла в Уфе ведется мониторинг жилых и административных зданий на соблюдение пожарной безопасности. Из 5 тысяч гидрантов в городе проверена тысяча. На тщательном контроле представителей надзорных ведомств - образовательные, медицинские учреждения и высотные дома.

«В число объектов, защитой на которых должен быть противопожарный водопровод относятся жилые здания выше 12 этажей, клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, общежития, общественные здания, промышленные предприятия объемом от 5 тысяч кубических метров», - рассказывает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе ГУ МЧС России по РБ Радик Хабибов.

Для экономии бюджетных средств в Уфе по поручению главы городской Администрации проводится год финансовой экономии.

«В этом году запрещены приобретения автомобилей, в том числе служебных, запрещено приобретение специализированного транспорта, который не относится к сфере жизнеобеспечения и содержания городских территорий. Все должно осуществляться таким образом, чтобы мы в этом году прошли в максимально экономном режиме», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

В Уфе стартовали весенние санитарно-профилактические мероприятия. От комаров, клещей и грызунов намерены обработать более 10 тысяч гектаров городских территорий.

«В перечень объектов подлежащих обработкам вошли места массового отдыха населения, а также водоемы, в том числе временные. После выполнения работ будут проведены контрольные отловы насекомых и мышевидных грызунов для оценки качества выполненных мероприятий», - говорит главный врач ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» Павел Мочалкин.

В этом году в городе будет проведен капитальный ремонт на нескольких улицах. Власти намерены выяснить причины келейности на участках проспектов Салавата Юлаева и Октября.

2 мая