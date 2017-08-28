Уфимец создает уникальные самолеты

Его железные птицы идеально приспособлены для российского климата.

Дать свободу летать каждому - главная мечта Дмитрия Первушина. С самого детства он обожал самолеты и занимался в авиакружках. Когда пластмассовых моделей накопилось слишком много, он решил перейти на тяжелые материалы и создать свой собственный самолет.





«Характерные особенности нашего самолета - это наличие системы спасения, которая позволяет в случае критической ситуации, спустить весь самолет на парашюте, то есть не конкретного человека, а весь самолет спустить на парашюте. Как раз ее установкой сейчас и занимается наш конструктор. Еще характерная особенность нашего самолета, то, что он по своим взлетным и посадочным характеристикам, является реальным конкурентом вертолету. Потому что для того чтобы сесть и взлететь на этом самолете, достаточно любой площадки, любой грунтовой дороги. Там расстоянием 50 метров чтобы взлететь или сесть», - говорит изобретатель Дмитрий Первушин.



Всего было построено восемь самолетов, однако этот является дебютным в столице Башкирии. В команду Дмитрий Первушин набирал не только профессионалов авиационного дела, но и талантливых машиностроителей, которые быстро обучились строительству железных птиц. Уже в октябре первый самолет-внедорожник будет готов к испытаниям.



Чтобы собрать самолет нужно около трех месяцев. Наглядно посмотреть на детали авиатехники можно с помощью компьютерных технологий. В специальном конструкционном пакете создают 3D модели и уже по ним изготавливают части железной птицы.



Любители полета строят большие планы на будущее. Сейчас проектируются еще пять самолетов. Ориентировочная стоимость одной машины около 3 миллионов рублей. Команда изобретателей надеется, что им удастся "оживить" рынок сверхлегкой авиации, который сейчас отсутствует.







Виктория Барыкина

29 августа