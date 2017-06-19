Уфимец устроил склад прямо в машине

В то время, когда в городе идет очистка территорий от гаражей, некоторые жители предпочитают устраивать склады прямо в своих автомобилях.

20 июня

Эти фотографии прислал наш телезритель на ватсап. Скорее всего, эта "девятка" уже не средство передвижения, а недвижимость. Но, чтобы транспорт приносил пользу, хозяин решил использовать салон с умом. Внутри лежат всевозможные бытовые предметы вперемешку с мусором. Как видно, салон автомобиля забит, что называется под завязку. Масса хлама настолько велика, что задняя часть машины практически касается асфальта. Телезритель сообщил, что автосклад не первый год находится в одном из дворов проспекта Октября.