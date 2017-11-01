Уфимец возмущен тем, что ему пришлось оплатить питание в детском саду за пропущенный ребенком день

По мнению мужчины, это обозначает пробелы в работе системы "Аксиома". Ведь никто не застрахован от плохого самочувствия.

«Получается мои 130 рублей, 126 если быть точнее сняли просто так ни за что. Почему нельзя в этой программе сделать снятие ребенка день в день. Это я один относительно своего садика, а если взять город, страну, то суммы то будут значительные», - говорит родитель Сергей.

«По кисломолочной продукции она завозится каждый день и мы с утра корректировать не сможем и вечером после рабочего дня тоже, за чей-то счет должны списываться продукты, которые не были использованы. Вот мы обслуживаем 106 объектов, если в каждый объект не придет по одному ребенку, то на 106 персон мы терпим убытки», - комментирует директор МУП "Центр школьного и детского питания Уфы" Олег Стороженко.

1 ноября

Уфимец Сергей показывает переписку с представителями платежной системы "Аксиома", через которую осуществляется оплата за детский сад. В выходные у его сына поднялась температура и в понедельник ребенка решили оставить дома, но снять заявку на питание не удалось.Питание ребенка в образовательных учреждениях родители оплачивают через мобильное приложение "Аксиома". О количестве детей, на которых составляют меню, заявки подают за день. По словам городских операторов питания, это необходимо, чтобы сформировать план для поставщиков.В центре питания Уфы обратили внимание на эту ситуацию. Предварительную заявку в будние дни оставили, но теперь после выходных и праздничных дней родители в случае необходимости могут снять ребенка с заявки на питание до восьми часов утра.