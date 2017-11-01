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Уфимец возмущен тем, что ему пришлось оплатить питание в детском саду за пропущенный ребенком день

По мнению мужчины, это обозначает пробелы в работе системы "Аксиома". Ведь никто не застрахован от плохого самочувствия.

Уфимец Сергей показывает переписку с представителями платежной системы "Аксиома", через которую осуществляется оплата за детский сад. В выходные у его сына поднялась температура и в понедельник ребенка решили оставить дома, но снять заявку на питание не удалось.

«Получается мои 130 рублей, 126 если быть точнее сняли просто так ни за что. Почему нельзя в этой программе сделать снятие ребенка день в день. Это я один относительно своего садика, а если взять город, страну, то суммы то будут значительные», - говорит родитель Сергей.

Питание ребенка в образовательных учреждениях родители оплачивают через мобильное приложение "Аксиома". О количестве детей, на которых составляют меню, заявки подают за день. По словам городских операторов питания, это необходимо, чтобы сформировать план для поставщиков.

«По кисломолочной продукции она завозится каждый день и мы с утра корректировать не сможем и вечером после рабочего дня тоже, за чей-то счет должны списываться продукты, которые не были использованы. Вот мы обслуживаем 106 объектов, если в каждый объект не придет по одному ребенку, то на 106 персон мы терпим убытки», - комментирует директор МУП "Центр школьного и детского питания Уфы" Олег Стороженко.

В центре питания Уфы обратили внимание на эту ситуацию. Предварительную заявку в будние дни оставили, но теперь после выходных и праздничных дней родители в случае необходимости могут снять ребенка с заявки на питание до восьми часов утра.




Автор: Светлана Назирова
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