Уфимка после использования блендера оказалась в больнице

К городским спасателям обратилась дочь пострадавшей, которая повредила прибором палец.

«53-летняя уфимка после того, как использовала прибор, решила очистить его от остатков продуктов. Выключив блендер, она вручную стала прочищать детали, но в процессе нечаянно нажала на кнопку, в результате чего прибор включился, а женщина получила серьезное повреждение. Прибывшие на место сотрудники ПСО при помощи слесарного инструмента извлекли палец из блендера и передали пострадавшую «скорой помощи». Медицинские работники для дальнейшего обследования доставили уфимку в больницу», - сообщает начальник информационно-аналитического отдела МБУ "Служба спасения 112" Яна Калинина.