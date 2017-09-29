Уфимка представит Башкирию на международном конкурсе красоты в Южной Корее

Уфимская модель Кристина Толмачева представит Башкирию в Южной Корее на международном конкурсе красоты «Miss Global Beauty Queen - 2017». Информация об этом появилась в официальной группе модельного агентства «Мисс Башкортостан» в соцсетях.

Конкурс стартует сегодня и продлится до 22 октября в стране зимних Олимпийских игр 2018 — Южной Корее. Его участницами станут 50 красавиц со всей планеты. Девушек ожидают многочисленные экскурсии, правительственные мероприятия, фотосессии, показы, выезды в различные города Кореи, участие в фестивале культур и многое другое.



Известно, что в этом году Кристина Толмачева уже завоевала титул «Первой вице-Мисс Башкортостана», «Второй вице-Мисс Зауралья», а в 2016 году стала лучшей ученицей школы моделей «Мисс Башкортостан». Уфимке 19 лет.

2 октября