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Уфимка совместила в своих фотоработах виды старой и новой Уфы

У уфимцев есть возможность увидеть и оценить, как изменилась столица с начала прошлого века. Жительница нашего города Екатерина Иванова совместила в своих фотоработах виды старой и новой Уфы.

Идея создания таких коллажей, возникла после того, как девушка нашла старые изображения известных зданий Уфы. То, как изменилась за несколько десятилетий башкирская столица, на уфимку произвело сильное впечатление, и своими эмоциями она захотела поделиться с земляками.


Площадкой для такой выставки стала социальная сеть инстаграм. По словам уфимки, работ пока немного и виной всему пасмурная погода. Но уже скоро в сети появится продолжение, утверждает фотограф.


Дамир Вахитов



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