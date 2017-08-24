Уфимка жалуется на запах от общепита в своей квартире

Пекарные условия в квартире обычной многоэтажки. Каждый день жительница дома по адресу Российская, 86/1 вынуждена дышать парами от общепита на первом этаже. С прошлого года женщина пытается доказать незаконность деятельности предприятия по выпечке хлебной продукции под ее окнами. На чьей стороне правда выясняла наша съемочная группа.

24 августа

Такой невидимый и такой неприятный. Юлия Князева говорит про воздух, который она вынуждена делить с местной мини-пекарней. Как посетитель она ни разу не заходила в заведение, но что готовит предприятие женщина знает лучше любого постоянного клиента.Под вечер запах ослабевает, но наступает новый день и история повторяется. Более концентрированным кухонный угарный газ становится под утро. Поскольку примерно с трех часов сотрудники приступают к работе.И так каждый день. Буквально не живут, а маются жители первых этажей, сетует Юлия Князева. Привыкнуть к постоянному запаху готовящейся еды не получается, а бороться с пекарней уже сил нет. Сколько женщина не пыталась поговорить с сотрудниками заведения на все один ответ - вы сами на это подписались, говорит уфимка. Но сама она ничего не подписывала, разрешения на открытие под ее окнами общепита Юлия Князева не видела.Под прицелом камеры продавец мини-пекарни поделилась телефоном управляющей заведения. Пробуем позвонить по данному номеру.С нашей помощью разговор состоялся. Судя по всему сотрудница общепита успела предупредить управляющую о звонке под запись, считает Юлия Князева. Как правило женщину никто не выслушивает и тем более не договаривается о собственном визите. В Роспотребнадзоре поясняют, располагаться в многоквартирных домах пекарни имеют право, но при ряде условий.Три дня назад по просьбе Юлии Князевой сотрудники Роспотребнадзора взяли в мини-пекарне пробу воздуха. Если результаты будут отрицательными, то возможно общепит закроют и неприятные запахи перестанут навещать квартиру уфимки.