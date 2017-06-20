Уфимке нужна наша помощь

Беда не приходит одна. 30-летняя уфимка Снежана Шишкина оказалась в трудной ситуации. Жизнь на "до" и "после» разделило обычное мытье окон. Девушка потеряла все: двоих детей, здоровье, а позже и любящего мужа.

30-летняя уфимка Снежана Шишкина передвигается по квартире только при помощи специальных ходунков. Три года назад в ее жизни случилась трагедия, которая сделала из красивой девушки инвалида.





«В 2014 году полезла мыть окна, упала с 4 этажа. Уже в реанимации узнала, что беременна, двое детей, двойняшки… были», - вспоминает Снежана Шишкина.

Медики сделали все возможное, но спасти беременность пострадавшей не удалось. У девушки были множественные переломы костей, в том числе тазовых и поврежден позвоночник.





На этом несчастья у Снежаны не завершились. Через три месяца скончался ее гражданский муж. С ним они прожили около девяти лет.



У Снежаны обездвижена нижняя часть тела, кровеносные сосуды деформированы, из-за этого образуются пролежни, которые периодически воспаляются. Несмотря не удары судьбы, хрупкая девушка нашла в себе силы жить дальше. Сейчас у Снежаны одна надежда - на маму, которая за ней ухаживает. Требуется постоянная медикаментозная терапия, бинты и лейкопластыри, а также необходимо пройти курсы массажа и реабилитации. Но денег катастрофически не хватает.





«Я сама попала в октябре под машину. До этого именно я за Снежаной ухаживала, коляску выносила, а сейчас не могу, сама еле хожу, потому что по печени прямо машина меня ударила, и смотреть ее больно некому», - сокрушается мама Снежаны Татьяна Шишкина.

Снежана верит, что на этом ее страдания закончились и она сможет восстановиться и начать жить, как все люди.





Снежана не откажется ни от какой помощи. В том числе и материальной: номер банковской карты 4406665002528331 (банк «Уралсиб»), оформлена на Шишкину Татьяну Михайловну.

20 июня