Акция «Одноклассники»
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Уфимке нужна наша помощь

Беда не приходит одна. 30-летняя уфимка Снежана Шишкина оказалась в трудной ситуации. Жизнь на "до" и "после» разделило обычное мытье окон. Девушка потеряла все: двоих детей, здоровье, а позже и любящего мужа.

 

30-летняя уфимка Снежана Шишкина передвигается по квартире только при помощи специальных ходунков. Три года назад в ее жизни случилась трагедия, которая сделала из красивой девушки инвалида.

«В 2014 году полезла мыть окна, упала с 4 этажа. Уже в реанимации узнала, что беременна, двое детей, двойняшки… были», - вспоминает Снежана Шишкина.

 

Медики сделали все возможное, но спасти беременность пострадавшей не удалось. У девушки были множественные переломы костей, в том числе тазовых и поврежден позвоночник.

На этом несчастья у Снежаны не завершились. Через три месяца скончался ее гражданский муж. С ним они прожили около девяти лет.

У Снежаны обездвижена нижняя часть тела, кровеносные сосуды деформированы, из-за этого образуются пролежни, которые периодически воспаляются. Несмотря не удары судьбы, хрупкая девушка нашла в себе силы жить дальше. Сейчас у Снежаны одна надежда - на маму, которая за ней ухаживает. Требуется постоянная медикаментозная терапия, бинты и лейкопластыри, а также необходимо пройти курсы массажа и реабилитации. Но денег катастрофически не хватает.

«Я сама попала в октябре под машину. До этого именно я за Снежаной ухаживала, коляску выносила, а сейчас не могу, сама еле хожу, потому что по печени прямо машина меня ударила, и смотреть ее больно некому», - сокрушается мама Снежаны Татьяна Шишкина.

Снежана верит, что на этом ее страдания закончились и она сможет восстановиться и начать жить, как все люди.

Снежана не откажется ни от какой помощи. В том числе и материальной: номер банковской карты 4406665002528331 (банк «Уралсиб»), оформлена на Шишкину Татьяну Михайловну.

 



Автор: Эрика Нажимова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости