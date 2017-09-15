Уфимская семья заразилась «Коксаки» в первый же день отдыха

Страшный вирус «Коксаки» не обходит стороной даже самые дорогие турецкие отели. Несмотря на высокую цену, хорошие отзывы и рекомендации туроператов, уфимская семья заразилась инфекцией, при этом в первый же день отдыха. И вместо купания в море пришлось лечиться в номере отеля за свой счет. Тем временем в Роспотребнадзоре выступили с заявлением: на турецких курортах вспышка вируса «Коксаки» и находиться там опасно. Но россиян это не пугает, по сообщению специалистов туриндустрии отказаться от отпуска готовы лишь единицы.

Эти страшные красные пятна, которые постоянно чешутся не давали поспать маленькому Рамилю ни минуты. Волдыри размером с горошину, высокая температура, расстройство кишечника и лихорадка. Рима Гиндуллина - одна из сотен тех, для кого турецкий отдых оказался вреден для здоровья.





«Это очень страшно, честное слово очень страшно, потому что везде вышло: и на пятках, ребенку носки не оденешь там 38 градусов и по полу вот этими ногами ходит - это же ранки, ни дай бог еще какая-нибудь бактерия или еще вирус залезет. Отдых не удался. У супруга отпуск 14 дней, из них 12 были там и больше половины отпуска мы просто в номере провели», - говорит Рима Гиндуллина.



Мама Рамиля вспоминает, что день рождения ребенка встретили в турецкой больнице. Вирус они подцепили фактически в первый день пребывания на отдыхе. Параллельно в отеле заразились «Коксаки» еще несколько детей. Однако турецкие медики всем поставили диагноз - аллергия. Высыпания на коже, действительно, очень похожи на нее. Помощи как таковой не оказывали, говорит Рима Гиндуллина. Все лечились за свой счет.



По последним данным Роспотребнадзора, энтеровирусом «Коксаки» заболели около 500 россиян. Четверо из них из Башкортостана. Однако реальное число заболевших может быть гораздо выше.



От «Коксаки» не убежать и не спрятаться, прививки не существует. Последствия для ребенка, а болеют в основном дети до 10 лет, могут быть фатальными.



Вирус «Коксаки» - инфекционная болезнь. То есть любой контакт с больным может привести к заражению. Получается, что даже в Турцию лететь не надо. Достаточно, чтобы, например, на детской игровой площадке оказался кто-то, кто только что вернулся с курорта. Вирус передается через грязные руки или через игрушки.



Несмотря на вспышку инфекции в туристических фирмах продолжают покупать путевки в Турцию, как-никак бархатный сезон. По словам директора одной из фирм, своих клиентов они предупреждают о возможном риске заразиться «Коксаки». Но уфимцев это не пугает. Тот самый случай, когда деньги дороже здоровья.





«Люди заранее бронировали туры, были хорошие цены и конечно когда замена была по этим деньгам не всегда людей устраивал уровень, который они могли получить, а доплачивать тоже не все могут», - комментирует директор туристической фирмы Елена Логинова.



В общем, тем, кто переболел «Коксаки», сейчас надо строго соблюдать карантин. А остальным постараться как-то оберегать своих детей - соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки, а также фрукты, овощи и ягоды, пить только чистую воду.





15 сентября