Уфимские автолюбители меняют колеса

В Уфе установилось долгожданное тепло. Температура на несколько градусов опережает норму. Временами идет дождь и такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в течении всей недели. Столичные автовладельцы поверили раннему весеннему теплу и устремились в мастерские шиномонтажа.

Вопрос, кто крайний, - за последнюю неделю здесь стали задавать всё чаще. Поменять резину с летней на зимнюю становится все проблематичнее, несмотря на большое количество мастерских шиномонтажа.

Несколько движений и опытный мастер поднял автомобиль, окрутил все болты и снял зимнюю резину. Весь процесс занимает не больше получаса. При наличии домкрата и инструмента переобуться, в общем-то, под силу и самому. Но специалисты все, же советуют обращаться к профессионалам. В домашних, вернее гаражных, условиях, едва ли получится сделать, например, балансировку колеса.

«Управляемость машины теряется на зимней резине по асфальту, начинает плавать по дороге», - говорит автолюбитель Юлдар.

Затягивать с заменой колес специалисты не рекомендуют. На асфальте шипованная резина быстро приходит в негодность. Кстати тех, кто не переобулся, хорошо, слышно, по характерному лязганью металла по дороге.

К тому же шипы буквально выгрызают покрытие. И это, безусловно, еще один фактор, который разрушает магистрали.





«Нужно менять резину, зимнюю на летнюю после 15 апреля, когда погодные условия позволяют, когда ночью температура достигает выше нуля градусов, точнее плюс», - сказал Анур Пызев.

Конкретные даты, в которые нужно уложиться с заменой резины, в законе не прописаны. Ведь когда где-нибудь на юге страны уже распускаются деревья, на севере бывает, что еще стоят морозы.

Выбрать оптимальное время для смены зимней резины на летнюю действительно непросто. И если, как говорится, ошибочка вышла, для того чтобы не попасть в аварию, специалисты советуют придерживаться народной мудрости - тише едешь, дальше будешь.

18 апреля