Уфимские дачники борются со стихийными свалками

Активисты приняли участие в субботнике и привели в порядок территорию своих садовых товариществ. В планах - дальнейшее благоустройство, создание парка и детских площадок.



Таких стихийных свалок на территории Демского лесничества немало. В основном, мусор выбрасывают сами дачники, но бывает, что приезжают машины из города, говорят садоводы.



На территории Демского лесничества располагается 22 садоводческих товарищества. Площадки для сбора мусора есть в каждом из них.





«Но, тем не менее, на сегодняшний день есть нерадивые граждане, которые до мусоросборного контейнера не доходят и выбрасывают мусор в окружающем лесном массиве, поэтому, по инициативе садоводов, была организована эта акция по очистке прилегающей территории. Я очень благодарен, что они откликнулись. Администрация района поддерживает это начинание», - говорит начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Демского района Уфы Раиль Абдуллин.

На субботник пришли неравнодушные дачники из соседних товариществ. С техникой помогла администрация Демского района. Совместными усилиями вывезли 4 «КамАЗа» отходов.





«Мы наводим порядок у себя дома. Я считаю, что сад - это наш второй дом, поэтому надо навести порядок. Страшно уже становится: везде мусор, везде грязь. Эта свалка - первый шаг к наведению порядка в нашем доме», - уверен председатель СНТ «Нефтяник-2» Альфред Байбурин.

Второй шаг - установка мусорных баков и контейнеров для раздельного сбора отходов.





«Здесь раньше, честно сказать, была свалка. Здесь и садоводы живут, здесь и в другие сады тропинка проходит. Они все складировали здесь. В этом году решили поставить контейнер, отдельный контейнер для пластиковой тары и будем ставить стеклобой», - уточняет председатель СНТ «Виктория» Ришат Муртаев.

В планах районных властей - дальнейшее благоустройство территории. Здесь обустроят зону отдыха со скамейками и пешеходными дорожками и построят детскую площадку.

19 июня