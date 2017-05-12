Уфимские дети познают секреты создания мультфильмов

В поселке Максимовка уже третий год работает анимационная студию "Юла". Ребят учат писать сценарий, делать эскизы, раскадровки и даже монтировать видео.



Так проходит самый ответственный этап создания мультика. Дикторы Диана и Артем озвучивают сценарий к новому мультфильму и руками играют роли своих персонажей. Весь процесс снимает на камеру оператор Дима. Одно неверное движение и придется переписывать заново. Но такое случается не часто. Эти ребята уже опытные мультипликаторы. За три года они успели создать 16 анимационных фильмов. Главное, что полезным делом дети занимаются не из-под палки, говорят родители.





«Мы очень довольны. Довольны всем центром, который существует, довольны нашим руководителем, которая вселяет в наших детей творческий потенциал», - говорит Ильнур Исхаков.



Ильнур Исхаков папа Асии. Его дочка занятия в "Юле" старается не пропускать. Учиться созданию мультфильмов она начала с открытия студии. Сейчас девочка пишет истории к новой анимации "Малышкины новости". Тему она посвятила родной республике.



На одну работу у детей уходит около четырех месяцев. Над "Малышкиными новостями" юные мультипликаторы трудятся с середины января. Самое сложное позади. Истории готовы, а персонажи сшиты. Ребятам осталось только запечатлеть все на камеру. В творческом и техническом процессе им помогает опытный руководитель.



Как писать сценарий, делать эскизы, раскадровки и монтировать второклассники знают не понаслышке. Ребята придумывают сюжет будущего анимационного фильма и создают его в четыре этапа. Обучение здесь бесплатное. Присоединиться к коллективу юных мультипликаторов может любой желающий.







Гульнара Ситдикова

10 февраля