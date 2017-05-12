Пожарные… на льду! Сегодня уфимские огнеборцы сыграли в хоккей. Ледовый поединок состоялся в рамках ежегодной спартакиады.

За формой этих игроков скрываются не профессиональные хоккеисты, а настоящие пожарные. На пару часов они переоделись в непривычное для них обмундирование, встали на коньки и взяли в руки клюшки. Сейчас их цель — не потушить огонь, а забить как можно больше голов.

Во избежание травм, вместо шайбы у начинающих хоккеистов — теннисный мяч. Многие из этих спортсменов уверенно стоять на коньках научились здесь. Навыки владения клюшкой спасатели отрабатывают каждую неделю. Так в игровой форме пожарные поддерживают форму физическую.

Михаил Праухин свое катание на коньках до работы пожарным сравнивает с коровой на льду. Говорит, ранее держал клюшку разве что с друзьями на дворовой площадке. Придя на должность борца с огнем, техникой хоккея овладел достаточно быстро. К слову, это уже 13-й вид спорта, в котором молодой человек — как рыба в воде.

В спартакиаду огнеборцев входит 15 видов спорта. Хоккей официально введен только в прошлом году. Но за довольно короткое время он набрал столько желающих в нем поучаствовать, что теперь попасть в ряды новоиспеченных спортсменов не так просто.

«В наших подразделениях он очень прижился, набирает популярность. Ребята тренируются еженедельно. Во всех подразделениях у нас заливаются катки. И в этом году чувствуется, что по сравнению с прошлым годом конкуренция сильно возросла в данных видах соревнований», — отмечает начальник отдела кадров управления муниципальной пожарной охраны столицы Артур Корнилов.

Для поддержания хорошей физической формы спасателей в пожарных частях города установлены открытые и закрытые комплексы. Большое разнообразие видов спорта огнеборцам доступно круглый год. А когда спасатели тушат пламя, заниматься на этих площадках может любой желающий.

10 февраля