Уфимские пожарные дружины соревновались без дыма и огня

«В условиях задымления и так далее они делаются более выносливыми, быстрыми, ведь сегодня от своевременного прибытия на пожар, от четких и слаженных действий пожарного во многом зависит успех тушения пожара, спасения людей на пожаре», - говорит первый заместитель начальника МБУУПО Уфы Ильдус Карамов.

«В реальной жизни это как физическая, так и психологическая подготовка для человека так и для работы, помогает держать себя в форме, в психологической форме», - комментирует Георгий Кальницкий.

«Для девушек, в принципе это тоже сила, смелость развивается, девочки становятся смелее и посещение тренировок призывает к ответственности», - рассказывает Кристина Сергеева.

2 ноября

В поселке Чесноковка прошла ежегодная спартакиада по пожарно-прикладному спорту. Сотрудники МЧС бегали, поднимались по выдвижной лестнице и готовили стволы, хотя не было очагов возгорания. Эту дисциплину придумали еще в Советском Союзе, и теперь, спустя 80 лет проводят даже чемпионаты мира. Говорят, что лучше всего бегают в касках и забираются на высоту наши, российские спортсмены.От старта до финиша они бегут словно на пожар. При этом преодолевая непростые препятствия на пути и с лестницей в руках. Её нужно закрепить за окно каждого из 4 этажей. Соревнования завершаются, когда спасатель коснется специальных контактных пластин.Соревнования по пожарно-прикладному спорту состоят из двух этапов - это стометровка с препятствиями и подъем со штурмовой лестницей. Есть нормативы, в которые необходимо уложиться. Это не просто спорт, а еще и отработка боевых навыков.Штурмовая лестница - по такой в окно многоэтажки не забраться, но на второй или третий этаж спортсмены едва ли не взлетают. Борьба идет за доли секунды как и на реальном пожаре, с той лишь разницей, что здесь решается судьба золотых медалей, а там быстрота и четкость действий могут спасти чью-то жизнь.Быстрый, сильный, ловкий - не просто слова для участников пожарно-прикладного спорта, для многих это образ жизни. Как говорят спортсмены, здесь нет случайных людей - об этой профессии мечтают с детства.В спартакиаде принимали участие 11 уфимских подразделений пожарной охраны, в каждой по 7 человек. Хотя это и спорт, но все-таки пожарный. О том, что с огнем шутки плохи, здесь помнят каждую минуту. Впрочем, есть и другие плюсы.С каждым годом соревнования по пожарно-прикладному спорту приобретают все большую популярность среди сотрудников МЧС. Борьба за победу становится упорнее, а результат лучше. Ведь наши уфимские спортсмены - одни из самых ловких в России, быстрее огня.