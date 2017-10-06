Уфимские семьи живут под стук колес и без удобств

70-летние супруги из Уфы в таких условиях живут на протяжении полувека. Возраст самого дома перевалил далеко за сотню.

Этот шум 70-летние Эдуард и Тамара Кочегаровы слышат на протяжении полувека. Дом, который достался по наследству от родителей, построен в 1893 году, и находится всего в 30 метрах от железнодорожных путей.



В 2004 году дом был передан в муниципальную собственность со всеми его недостатками. Воды в квартирах нет, а туалет один на всех. На улице. На условия проживания жалуются жители всех семи квартир этого дома.





«Воды дома нет, кухня холодная, постоянно зимой отопление на кухне нет, а квартплата идет по полной», - рассказывает Наталья Уфий.



Питьевую воду люди берут из ближайшей колонки. Однако, и она не всегда работает как нужно - вода хлещет из системы без остановки и заливает практически всю территорию.



Свои претензии жильцы отправляли в Роспотребнадзор.





«Приезжали представители из Роспотребнадзора. Посмотрели, спросили - у вас что, здесь асфальта нет? Я говорю - этого асфальта 100 лет не было и не будет», - говорит Тамара Кочегарова.

По словам жителей, в 2007 году дом признали ветхим, но расселять его пока не торопятся.





«Это не значит, что дом в программе ветхого жилья, это не значит, что он в этот период должен в обязательном порядке быть расселен. Потому что, он не аварийный. Он не опасен для проживания. Да он - ветхий, но не аварийный. Пока дом не признан аварийным, его может расселить только заинтересованный застройщик», - комментирует начальник УЖКХ администрации Калининского района Уфы Ринат Варин.

6 октября

Люди не верят, что застройщик когда-нибудь появится и снесет этот ветхий дом. Территория, которая находится в непосредственной близости к железнодорожному полотну, вряд ли кого-то заинтересует.