Школьники организовали благотворительную акцию, чтобы помочь учительнице

Ученики одной из уфимских школ организовали благотворительную акцию, чтобы собрать деньги на лечение учительницы начальных классов. Ей требуется срочная операция по пересадке костного мозга.

Помимо тяжелых рюкзаков и сменки, у каждого в руках по несколько пакетов старых тетрадей, газет, книг. Откликнулись на призыв о помощи не только ученики школы №85, но и соседних, а также жители ближайших домов, которые выгружали полные багажники макулатуры. В фойе школы развернулась благотворительная ярмарка. Ребята продают выпечку, сладости, поделки, картины. От покупателей нет отбоя. С вечера школьники расклеивали по микрорайону листовки, чтобы больше людей смогли принять участие.





«Мы вчера собрались после уроков вместе с Натальей Адольфовной. Решили, что займемся листовками. Ходили с девочками по району и клеили листовки. Мы приглашали всех на ярмарку, чтобы приходили и помогали нам справиться вот с такой проблемой», - говорит Александра Гордеева.





Ребята собирают деньги на лечение любимой учительницы начальных классов Гришиной Татьяны Николаевны. Ей диагностировали острый миелобластный лейкоз, рак крови, требуется пересадка костного мозга. Операцию стоимостью полтора миллиона рублей могут провести в одной из клиник Санкт-Петербурга.





«Хотим сказать огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые пришли сегодня и поддерживают нас. Также мы пытаемся разместить информацию в соцсетях. На данный момент собрано около 300 тысяч. Это, конечно, капля в море, еще нужно очень много», - комментирует Ольга Гордеева.

Сейчас Татьяна Гришина проходит терапию в Уфе. По словам врачей, организм положительно воспринимает лечение. Татьяна Николаевна смогла побыть несколько дней дома с родными. Любимые ученики ждут возвращения преподавателя в школу и поддерживают добрым словом.

«Она нас всегда учила, ее девиз - "Ни шагу назад, ни шагу на месте! Только вперед и только все вместе!" и поэтому мы все вместе обязательно поможем ей справиться с болезнью», - рассказывает Наталья Хафизова.

13 ноября

И коллеги, и родители, и сами дети отзываются о Татьяне Гришиной как о чутком педагоге, которая всегда учит детей добру и состраданию. Эти уроки ее ученики усвоили сполна.По итогам благотворительной ярмарки и сбора макулатуры удалось собрать рекордную сумму - 75 тысяч рублей. Результаты в школе восприняли с воодушевлением и планируют не останавливаться на достигнутом. На очереди благотворительный концерт ко дню рождения учительницы. Ученики, их родители и коллеги Татьяны Гришиной обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о помощи. Сделать это можно, перечислив любую сумму по реквизитам, которые вы видите на своих экранах.Номер карты Сбербанка: 4276 0600 4767 6823 (на имя Гришиной Татьяны Николаевны)Номер телефона: 8-937 316 26 60