Уфимские школьники собрали сверстникам из Сирии коробки с гуманитарной помощью

Вместе с учителями они подготовили предметы личной гигиены, канцтовары и одежду. Как проходил сбор вещей первой необходимости, и когда их получат ребята из государства Ближнего Востока узнавала наша съемочная группа.

«Наш лицей неоднократно принимал участие в подобных мероприятиях и потому учащиеся с радостью откликнулись для того, чтобы помочь юным сирийцам. Наша задача - помочь и поддержать детей в трудной ситуации. Я очень рада, что многие откинулись, помогли и поддержали нас в этой ситуации», - рассказывают учащиеся МБОУ Лицей №96 Дмитрий Чикишев и Анастасия Негодина.

«Никто не остался равнодушным, потому что в последнее время российское общество демонстрирует не только сплоченность перед трудностями, но и милосердие», - говорит учащийся МБОУ «Школа № 110» Антон Климин.

«На территории Советского района расположено 17 школ и они всегда с большой и открытой душой принимают наши акции. Буквально в прошлом году мы отправляли гуманитарную помощь в Крым. Отозвались также все 17 образовательных учреждений. И когда мы услышали, что требуется гуманитарная помощь в Сирии, мы тоже не остались равнодушными и все школы с большим удовольствием и с большой отдачей приняли участие в данной акции», - комментирует методист по воспитательной работе отдела образования Советского района Уфы Наталья Иванова.

9 ноября

Диме и Насте поручена финальная миссия в деле сбора гуманитарной помощи. Они укладывают то, что вся школа собирала на протяжении месяца. Дети и учителя несли полотенца, шампуни, мыло и одежду. Набралась коробка внушительного размера.Отрадно, что это далеко не одна собранная коробка. С октября по начало ноября акция под названием «Доброе сердце Башкортостана - детям Сирии» проходила во всех 17 школах Советского района столицы. Приносить вещи ребят никто не заставлял. Таким образом, у школьников была возможность проявить свои лучшие качества.Сейчас в гуманитарной помощи сирийцы нуждаются как никогда. За долгие тысячелетия существования страна испытала на себе сотни войн. Но с настолько ужасающей обстановкой как в последние годы государству прежде не приходилось сталкиваться. Само собой, больше всех страдают дети. В помощь своим сверстникам уфимским ребятам удалось собрать 57 посылок весом свыше одной тонны.Коробки с вещами дети собственноручно погрузили в газель. Дело осталось за малым. Груз поступит в комитет социальной защиты военнослужащих и членов их семей. А оттуда отправится в Сирию.