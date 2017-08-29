Уфимские школьники сядут за парты одновременно с 15 миллионами сверстников по всей стране

День знаний в башкирской столице решено не переносить, а провести 1 сентября. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании в муниципалитете.

«Будет проводиться один урок. Он будет связан с будущим России. Мы будем говорит с детьми о том, какое место они будут занимать в будущем в экономике России, республики, города, что очень важно хорошо учиться, чтобы приобрести хорошую профессию, о перспективах развития России в рамках той стратегии, которая разрабатывается Правительством РФ», - говорит начальник Управления образования Администрации ГО Уфы Елена Хаффазова.

«Обеспечение правопорядка - самый главный вопрос. Мы с вами не только в ожидании Дня знаний. Мы должны говорить о том, что дети возвращаются с отдыха в мегаполис. Адаптационный период, безопасность. УВД, ЦОБ, да и все взрослые должны помочь детям адаптироваться к условиям миллионного города», - комментирует первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

«С 2016 года в Уфе под сельхозярмарки определено 11 постоянных площадок. В прошлые годы по Уфе, включая основные районные площадки, размещалось до 8 дополнительных ярмарочных точек. Но практика показала, что данные точки не являлись основными для населения, а были стихийной торговлей для южных базаров. Поэтому мы сократили площадки, выделив те основные, куда идет основной поток как потребителей, так и производителей», - рассказывает начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Администрации ГО Уфы Ольга Завьялова.

29 августа

Из-за совпадения с праздником Курбан-байрам День знаний в Уфе планировали перенести на 4 сентября. Тем не менее, сегодня на оперативном совещании первый заместитель главы столичной администрации Салават Хусаинов объявил, что учебный год в уфимских школах начнется 1 сентября. Такое решение связано с целью создать единое образовательное пространство на территории всей страны. Традиционно в первый день осени во всех школах пройдут торжественные линейки и урок на тему "Россия, устремлённая в будущее".Салават Хусаинов поручил особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасности. Вернувшимся с отдыха детям нужно время, чтобы адаптироваться к жизни в большом городе.Также с наступлением осени в Уфе начнутся сельскохозяйственные ярмарки. Со 2 сентября горожане смогут приобрести фермерскую продукцию нового урожая напрямую от производителей.Как сообщила начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Администрации Уфы Ольга Завьялова, популярность сельскохозяйственных ярмарок среди уфимцев высока. Как правило, на них реализуется более 80-ти процентов продукции. По данным соцопросов, подавляющее большинство горожан положительно оценивают работу таких ярмарок.