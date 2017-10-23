Уфимские спасатели для общения со школьниками применяют современный метод

О самых злободневных темах через социальные сети. Уфимские спасатели для общения со школьниками начали применять современный метод - стрим в фейсбуке. Раз в месяц специалисты проводят онлайн-уроки.

«Я узнал, что делать, если оскорбляют в сети. Если бы меня оскорбили в сети до этого, я бы просто игнорировал. А сейчас я знаю, что делать. Надо сообщить родителям или учителю», - говорит Арсен Газизов.

«Это нужно для безопасности детей. Если ребенок знает, как вести себя в той или иной ситуации, соответственно он меньше подвергает свою жизнь опасности и останется живым и здоровым», - комментирует учитель информатики и ИКТ СОШ №157 Уфы Зульфия Муракаева.

«Проблемы с родителями, взаимоотношения с учителями, какие-то трудности по учебе, или как у нас сегодня прозвучали вопросы влюбленности. То есть, сейчас могу отметить, что в понимании школьников психолог – это человек, который может помочь, который не оставит одного, со своими проблемами, и к которому доверие повышается на мой взгляд», - рассказывает кризисный психолог ИДЦ МБУ «Служба спасения 112» Уфы Элина Рахматуллина.

«Во-первых это большой охват, очень много школ, которые поддерживают вот такой способ общения. Мы делали предварительно запросы. Основная цель все-таки проинформировать как можно больше детей о правилах безопасности и именно своевременно проинформировать. Потому что те же дни открытых дверей, те же уроки проводятся не каждый день и может быть не каждый месяц. А здесь ежемесячно мы рассказываем об актуальной теме», - сообщает начальник информационно- аналитического отдела МБУ «Служба спасения 112» Уфы Яна Калинина.

23 октября

Никаких учебников, парт и тетрадей. Важную в современном мире тему о безопасности в интернете пятиклассники изучают в новом формате. Этот онлайн-урок спасатели посвятили рассказу о работе психологов и общению в социальных сетях. И не прогадали. Школьники узнали много нового для себя.Школа №157 одной из первых поддержала идею проводить стрим-уроки. Для этого здесь раз в месяц выделяют классные часы. Первое онлайн-подключение ориентировано, как правило, на учеников 1-5 классов. Второй час занятия посещают старшеклассники.Вот и на этот раз второй блок стрима кризисные психологи посвятили общению со старшеклассниками. Тему выбрали тоже повзрослее. Специалисты рассказали ребятам об эффективных и нерабочих способах борьбы со стрессом. И получили мощную обратную связь: школьники задавали вопросы на личные темы. Это значит, что уровень доверия к психологам растет, отчасти и благодаря таким вебинарам.Это вторая онлайн-лекция для школьников. Такой метод работы с населением спасатели практикуют вместе с привычными инструментами: днями открытых дверей и визитами в образовательные учреждения. Интернет объединяет больше людей и с подрастающим поколением лучше общаться на их языке.Встречаться с уфимскими школьниками в интернет-пространстве спасатели намерены на постоянной основе. Чтобы рассказывать о главных правилах безопасности. Ведь это то, что ученики должны знать так же, как таблицу умножения.