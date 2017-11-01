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Уфимские спасатели освободили юную уфимку из плена автомата для выдачи бахил

Уфимские спасатели освободили юную уфимку из плена автомата для выдачи бахил

Двухгодовалая девочка сунула пальчик в аппарат и вынуть его уже не смогла.


Звонок в службу спасения поступил сегодня около 11 утра. Родители привели ребенка в поликлинику. После осмотра, когда семья собиралась идти домой, девочка, по-видимому, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны мамы и папы, сунула пальчик в аппарат для выдачи бахил. Прибывшие спасатели при помощи слесарного инструмента быстро освободили маленькую «пленницу», которую родители сразу повезли в травмпункт для обследования. 

Автор: Ляйсан Закирова
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