Уфимские спасатели освободили юную уфимку из плена автомата для выдачи бахил

Двухгодовалая девочка сунула пальчик в аппарат и вынуть его уже не смогла.

1 ноября

Звонок в службу спасения поступил сегодня около 11 утра. Родители привели ребенка в поликлинику. После осмотра, когда семья собиралась идти домой, девочка, по-видимому, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны мамы и папы, сунула пальчик в аппарат для выдачи бахил. Прибывшие спасатели при помощи слесарного инструмента быстро освободили маленькую «пленницу», которую родители сразу повезли в травмпункт для обследования.