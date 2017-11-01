Уфимские спасатели освободили юную уфимку из плена автомата для выдачи бахил
Двухгодовалая девочка сунула пальчик в аппарат и вынуть его уже не смогла.
Звонок в службу спасения поступил сегодня около 11 утра. Родители привели
ребенка в поликлинику. После осмотра, когда семья собиралась идти домой,
девочка, по-видимому, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны мамы и
папы, сунула пальчик в аппарат для выдачи бахил. Прибывшие спасатели при помощи
слесарного инструмента быстро освободили маленькую «пленницу», которую родители
сразу повезли в травмпункт для обследования.