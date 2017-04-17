Акция «Одноклассники»
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Уфимские спасатели приютили волнистого попугая

Невероятные приключения волнистого попугая в Уфе. Птица сама прилетела к зданию службы спасения и благодаря этому осталась жива. Пернатый питомец сразу стал любимцем всего отряда.


Как этот попугай оказался на улице, не знает никто. Но вот сама птица словно знала, куда обратиться за помощью и прилетела к зданию службы спасения. Там и обнаружили пернатого. Но поймать сразу не удалось. Его спасение напоминало спецоперацию.

«Птичка сидела на козырьке. Очевидцы сказали, что увидели яркое пятно, похожее на попугая на этом козырьке. Мы поставили лестницу, я поднялся на нее, попытался поймать попугая. В первый раз это не совсем удалось. Попугай взлетел, улетел на соседний козырек. Далее мы поставили снимать его с соседнего козырька, попугай снова улетел. Дальше он приземлился недалеко от торгового центра, где мы удачно его поймали», - рассказывает спасатель врач МБУ «Служба спасения 112» Уфы Антон Ходесов.

В честь своего спасителя, попугай получил отчество Антонович. А вот имя - Холматрик - подбирали долго.

«Очень долго думали, как назвать нашего питомца, скажем так. Было множество вариантов. В том числе и классические, традиционные, что-то вроде Кеши, Иннокентия. Но решили, раз он прилетел все-таки в поисково-спасательный отряд, то, наверное, должны быть какая-то изюминка. Поэтому решили назвать производным существительным от одной из марок спасательского оборудования и теперь его зовет Холматрик», - говорит начальник информационно-аналитического отдела МБУ «Служба спасения 112» Уфы Яна Калинина.

 

Теперь спасенная птица живет в поисково-спасательном отряде. Здесь уже знают о ее нраве и вкусах. Например, попугай любит внимание и неравнодушен к врачам. А к нему особые чувства питают абсолютно все.

Спасатели признаются: хоть и прикипели душой к попугаю, если найдутся хозяева, они готовы отпустить птицу домой.



Автор: Ляйсан Закирова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости