Уфимские "стопхамовцы" продолжают борьбу с водителями-нарушителями

В этот раз результаты рейда превзошли ожидания активистов. Правда, получили они не совсем тот результат, на который рассчитывали. Выяснение кто прав, а кто - не прав, закончилось дракой.



К такому отношению активисты "СтопХама" уже привыкли. После недолгой словесной перепалки водитель от угроз переходит к действиям.



Рейд "СтопХама" прошел на улице Айской, возле Аграрного института. Как известно, парковать машины у пешеходного перехода тут запрещено. Некоторые водители к замечаниям отнеслись с пониманием.



А этот водитель белой легковушки и слышать не хотел о запрещающем знаке.

После неудачных уговоров разъяренный водитель бросился с кулаками на общественников.



Возникает вопрос, все ли методы хороши против нарушителей правил дорожного движения. Тут и взаимные оскорбления, и угрозы, и драки. По мнению некоторых наблюдателей, провоцируют все это активисты "СтопХама" сознательно. По идее, они, как рядовые граждане могут сделать замечание и вызвать полицию. А вот все остальное при определённых обстоятельствах можно расценивать как самоуправство и мелкое хулиганство. У активистов «СтопХама» же своя правда.





«С самого начала от водителя данного автомобиля была агрессия, когда мы непосредственно стояли на месте, потом он вроде успокоился, принес свои извинения при сотруднике ДПС, благодаря чему мы не станем писать на него заявление, человека которого сбили, наш активист, он претензий не имеет, самое главное, что перед ним извинились», - говорит представитель «СтопХама».



Прошло 11 месяцев с того момента, как Мосгорсуд сказал «СтопХаму» стоп. Однако, это ни на уфимских, ни на других активистов не повлияло. Они так и продолжают свое дело. Следующий рейд уфимские «стопхамовцы» проведут уже в марте. А вот где именно - остается секретом.

6 февраля