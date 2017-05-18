Уфимские журналисты стали финалистами конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк»

В эти минуты в Москве в Центральном академическом театре российской армии идет торжественная церемония награждения финалистов первого международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк». Подробнее об этом мы расскажем вам уже завтра в вечернем эфире проекта «Информационный вечер», а сейчас давайте вспомним эту историю.

Этот памятник в селе Уксуны Аургазинского района устанавливали сорок лет назад. В годы войны из этой маленькой деревни на фронт ушли 30 ребят. Живыми вернулись же только пятеро. Тогда стелу памяти устанавливали всем селом, на самом видном месте - у местного клуба. Долгие годы памятник утопал в цветах. Каждый год девятого мая сельчане приходили сюда, чтобы поклонится тем, кто погиб в той войне, тем, кто освобождал весь мир от фашистских захватчиков. А несколько лет назад клуб закрыли, не стало концертов для ветеранов, ушли из жизни и сами герои войны, исчезла и стела с латунной надписью Героям Отечественной войны наша память.

Об это журналистам Времечко рассказали сами жители Уксунов, привезли фотографии, видео разрушенного памятника.

Администрация села по телефону долго нас уверяла, что все это неправда, стела цела. Пока мы сами не приехали в Уксуны.

Рыночные отношения для местных властей оказались предпочтительнее человеческих. Клуб и территорию вокруг него, а заодно и стелу как, оказалось, продали бизнесменам, а им память об ушедших героях, оказалась ни к чему, разве что бетонное основание стелы они решили использовать в качестве фундамента под новую застройку.

И исчезла бы стела под землей, если бы жители не подняли шум, такой, что после видеосюжета в Уксуны приехали все районные начальники.

Руководство района пообещало восстановить стелу.

Несколько месяцев мы следили за этой историей в эфире. Встречались с сельчанами, выясняли обстоятельства, пытались найти способ исправить ситуацию. На помощь откликнулись общественные организации. Большую часть работы взяли на себя и сами жители, организовали перевоз частей обелиска на новое место.

Собрали деньги на землю, бетон, по частицам восстановили стелу. Ее установили на окраине села. Успели ко Дню Победы.

Это была общая победа. На торжественный митинг по поводу открытия стелы собрались все. Односельчане, дети, внуки и правнуки героев войны.

Стела стоит на окраине села, но теперь ее видно всем проезжающим. Каждый год 9 мая возложить цветы сюда приходят не только жители Уксунов. Эта история объединила многих людей. Мы по сей день получаем приветы и письма от наших аургазинских друзей и не только.

И, наверное, неудивительно, что эту историю о стеле в Уксунах оценили жюри международного телеконкурса «ТЭФИ. Бессмертный полк». Это наш видеопортрет памяти павшим героям, павшим за нашу жизнь, который мы просто обязаны хранить вечно.

Фото: Сайт «Бессмертный полк России»

18 мая