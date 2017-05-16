Уфимским детям в социальных сетях предлагают резать вены за стикеры

На смену «Синему киту» пришел «Лис», который якобы дает юным пользователям опасные задания. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили обеспокоенные родители. По их словам, персонаж действует через сеть «Вконтакте». Чтобы вступить с ним в диалог, нужно всего лишь опубликовать историю, то есть короткое видео или фотографию.

Едва утихли страсти вокруг групп смерти «Синий кит», как в соцсетях появились новые, еще более изощренные способы обмана детей. По крайней мере, так считает уфимка Анастасия Никифорова. Открыв переписку своей 12- летней дочки с рыжим зверьком, женщина испугалась не на шутку.

«Родители говорили осторожно, проверяйте переписку детей, я думала это как обычно спам, что-то такое, но когда я увидела, вот эту переписку моему ребенку пришло это сообщение, конечно, мы уже испугались», - рассказывает Анастасия Никифорова.

Группа «Вконтакте» «Лис» появилась недавно, но уже имеет пару миллионов подписчиков. Зверек предлагает за короткое видео или фото яркие стикеры.

По словам Анастасии задания на первый взгляд безобидные. Но со временем Лис, якобы просит участника совершить действия, которые заведомо могут причинить вред его здоровью или даже лишить жизни.

«Одноклассники не все это проигнорировали и не все считают, что это опасно, я все- таки буду опасаться этого, как то все равно страшно, когда тут такое бывает, много всякого, информации всякие», - поясняет Екатерина Никифорова.

В школе экстренно было проведено родительское собрание, с детьми общались психологи. Выяснилось, что с «Лисом» играли едва ли все в классе.

«Страшно за жизнь наших детей, то, что им сейчас в компьютерном виде какие-то герои заставляют делать неимоверные вещи - сесть на подоконник, свесить ноги или еще что-то в этом роде», - заключила Анастасия Никифорова.

Некоторые пользователи в социальной сети даже считают, что этот «Лис» есть не что иное, как дитя Филиппа Будейкина, создателя групп смерти. Несколько эпизодов доведения до суицида было доказано следствием, сам мужчина сейчас в тюрьме. Тем не менее, официальная группа чат-бота «Лиса» функционирует, и по сей день, она отмечена особой синей галочкой, подтверждающей ее подлинность. За комментарием мы обратились в пресс-службу «Вконтакте». Сейчас мы ожидаем ответа. Между тем напуганные родители намерены написать заявление в республиканское управление Следственного комитета.

16 мая