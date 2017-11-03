Уфимский изобретатель разработал специальный модуль, аналогов которого в мире нет

При ДТП система блокирует электропитание автомобиля, тушит возгорание, а также связывается с оперативными службами и передает им данные по местоположению.

Последние 10 лет Радик Галимулин занимается разработкой собственного проекта - автоматическая система пожаротушения автомобилей при ДТП. По задумке изобретателя, модуль превентивной огнезащиты в момент аварии отключает электрику и заполняет капот авто специальной пеной. Таким образом, железный конь не пострадает от возгорания.





«Мы защищаем не только авто, но и человеческие жизни. Статистика говорит, что у нас порядка 27 тысяч погибших в год, если система будет работать в том числе с оперативным оповещением служб — МЧС, ГИБДД или родственников — в целом, мы сократим процент погибших», - рассказывает изобретатель Радик Галимулин.



С собственной разработкой изобретатель обращался во многие российские предприятия, в том числе и в АвтоВАЗ. Однако, в компании дают согласие только на установку готовых систем. Заниматься их разработкой организации якобы не готовы. Тогда на помощь пришло «Уфимское приборостроительное производственное объединение», оно заинтересовалось изобретением и планирует изготовить первый прототип.



По словам уфимца, аналогов подобной системе нет. Стоимость установки модуля будет варьироваться от 5 до 12 тысяч рублей, в зависимости от опциональности технологии.





«У нас часто происходят теракты с использованием транспортных средств. В данный момент что может сделать человек, который владеет этим автомобилем, он при помощи телефона посылает смс на свой GSM-модуль и автомобиль блокируется», - говорит изобретатель Радик Галимулин.

По словам изобретателя, придумать проект — это только начало. Впереди еще большая работа: собрать и испытать прототип, сертифицировать и написать техническую документацию. Пока система безопасности планируется для автомобилей, но в будущем все эти элементы могут быть использованы и по отдельности в разных сферах. Ведь безопасности в автомобилях много не бывает, уверен наш герой.



Рафаэль Хакимов

3 ноября