Уфимский цирк закрыт

Причем не по собственной инициативе. Двери учреждения опечатали сотрудники Федеральной службы судебных приставов республики, которые ссылаются на решение Верховного суда Башкортостана. Здесь поддержали требование прокуратуры, которая, в свою очередь, указала на несоответствие требованиям безопасности: находиться внутри попросту опасно, крыша может обрушиться в любой момент.

Первый рабочий день после отпуска поверг главного администратора Уфимского цирка Римму Шакирову в шок. Проход в административную часть здания перекрыт. Двери учреждения опечатаны с 18 мая. Женщина не может пройти даже в свой рабочий кабинет.

По ее словам, самое страшное, что вся важная документация теперь находится под замком. А это трудовые книжки местных тружеников и бухгалтерия. Следовательно, рабочие не могут уволиться, а животным нечего есть. Корм для артистов цирка закупается в долг, потому что нет возможности юридически оформить договора на покупку еды. Новая программа здесь должна была стартовать 10 июня.

Всему виной ветхое состояние здания единственного в республике цирка. Кровля не соответствует требованиям безопасности. И это только самое важное. Всего — больше 20 предписаний.

По словам представителей судебных приставов, потенциальную опасность кровли признала экспертиза. Верховный суд Башкортостана наложил запрет на дальнейшую эксплуатацию.

Ситуацию должна решить повторная экспертиза. Судебные приставы обещали открыть доступ к важным документам. Тем временем спекулируют на истории и местные интернет порталы. На своих ресурсах они размещают фотографии, которые на деле не являются действительными. Руководство цирка намерено подать в суд на авторов материалов, которые как они считают, опорочили их.



Рафаэль Хакимов

24 мая