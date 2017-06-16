Уфимцам показали "Сон в летнюю ночь"

С такой программой выступил Национальный симфонический оркестр республики на фестивале "Сердце Евразии". Несмотря на пасмурную погоду, концерт посетили сотни уфимцев.



Уфимцы начали занимать места у сцены задолго до начала Симфонической ночи. Говорят, что, несмотря на капризы погоды, такое пропустить не могли.



Тем временем, музыканты готовятся к концерту. Арфистка Луиза Минцаева специально приехала из Москвы, чтобы принять участие в Симфоночи. Рассказывает, что выступать на открытом воздухе всегда сложно, а во влажную погоду - вдвойне.





«Конечно, выступать на улице, на природе - это совершенно иное. Здесь участвует огромное количество аппаратуры, что усложняет работу и дирижера, и всех музыкантов. Звук абсолютно другой. Это заставляет по-другому слушать, вести себя, играть», - признается арфистка, лауреат международных и всероссийских конкурсов Луиза Минцаева.

В этом году трехчасовая программа Симфоночи называется "Сон в летнюю ночь". Уфимцы услышали произведения Мендельсона, Дворжака, Чайковского.



И праздник удался. Концертный зал под открытым небом, в живописном уголке города. Звуки музыки разносились далеко по окрестностям. Уфимский амфитеатр начал постепенно заполняться публикой.



Международный фестиваль "Сердце Евразии" подошел к концу. Как и прежде, четырехдневный музыкальный оpen air объединил любителей классики и рока, джаза и этнической музыки. Фестиваль уже стал доброй культурной традицией нашего города, и надеемся, что на следующий год "Сердце Евразии" забьётся вновь.

19 июня