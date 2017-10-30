Уфимцам приходится нарушать ПДД, чтобы заехать в свой двор

Жители Уфы жалуются, что не могут заехать в свой двор, не нарушая правил дорожного движения. Две недели назад возле их дома на проезжей части дорожные службы города нарисовали двойную сплошную. Водителей такое нововведение не устраивает.

Чтобы заехать во двор дома № 50 по улице Первомайской или выехать из него, местным жителям приходится так или иначе нарушать правила дорожного движения. Водители вынуждены пересекать двойную сплошную. При этом рискуя получить штраф в размере 5000 рублей или вовсе лишиться прав.



Ольга Пермякова - водитель с 23-летним стажем. Ранее она без проблем могла заезжать в свой двор. Напротив ее дома на проезжей части были нарисованы прерывистые линии, а две недели назад здесь появилась двойная сплошная.





«Теперь я не могу заехать во двор, потому что двойная сплошная, которая мне не позволяет ехать только нарушая правила дорожного движения. Прерывается между домами № 50 и 48, где создается аварийная ситуация», - рассказывает житель дома № 50 по улице Первомайской Ольга Пермякова.



Согласно правилам дорожного движения, водителям необходимо проехать дополнительно 30 метров и развернуться в месте, где начинается прерывистая линия. По мнению дорожных служб, именно такие места для разворотов позволяют избежать автомобильных пробок в часы пик и аварий с участием пешеходов.





«Разметка возле дома № 50 по улице Первомайской нанесена в полном соответствии с ГОСТом и правилам дорожного движения. Потому что так по 3 полосы движения в каждую сторону и чуть подальше через буквально 50 метров есть зона разворота перед перекрестком. Поэтому жители могут выезжать со двора и по ходу движения и уже перед перекрестком разворачиваться в обратную сторону», - комментирует начальник пресс-службы ИАУ администрации Уфы Рената Салахова.



Хотя проезжая часть трехполосная, одну из них всегда занимают припаркованные автомобили. По словам Ольги Пермяковой, даже для легкового транспорта места для разворота остается очень мало.

«Здесь всегда стоят машины . Стоял раньше знак «Остановка запрещена». Теперь знак убрали и стоят машины. То есть мне получается не хватает разворота, чтобы развернуться, приходится взад вперед сдавать, чтобы вписаться в свою линию. А с той стороны уже перекресток пересекает толпа машин. Создается аварийная ситуация», - говорит Ольга Пермякова.

30 октября

Проблемы у водителей возникают и при выезде со двора. Чтобы не нарушать одни правила, автовладельцам приходится пренебрегать другими. К примеру, выезжать на пешеходный переход.Штраф за остановку на пешеходном переходе составляет 1,5 тысячи рублей. Вот водители теперь и находятся в недоумении.Получается, что Ольге, как и многим водителям, волей-неволей приходится нарушать правила дорожного движения. Вопрос в другом - в какую сумму выльется их штраф?