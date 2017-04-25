Уфимцев поблагодарили за участие в субботнике

Каждый 11 уфимец принял участие в общегородском субботнике 22 апреля. Такие данные сегодня озвучил глава муниципалитета. Ирек Ялалов, отметил, что количество неравнодушных граждан год от года не меняется. На субботники выходят около 100 тысяч человек.

«Пользуясь случаем, я благодарю горожан, которые вышли на субботник. Но до полной чистоты еще далеко, поэтому задача провести 29 апреля аналогичное масштабное мероприятие», - подчеркнул глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Ирек Ялалов призвал городские службы, руководителей промышленных предприятий, владельцев магазинов ежедневно следить за чистотой на своих территориях. Главам районных администраций поставлена задача в срок до 1 июня привести город в порядок. Кроме того, особое внимание глава муниципалитета поручил уделить дворам. Ирек Ялалов предложил, на примере Москвы, устанавливать специальные столбики, чтобы припарковать автомобиль на газоне или клумбе было физически невозможно.





«По дворам пока ситуация сложная. Очень много грязи, очень много автомобилей стоят на размякших газонах. Фактически, идет уничтожение дворовой инфраструктуры. От уговоров нужно переходить не только к штрафам, которые кардинально не меняют проблему, но в том числе к инженерным техническим мероприятиям», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

25 апреля