Уфимцев просят помочь пятилетнему Марату

Бегать и играть в футбол. Это мечта пятилетнего Марата из Уфы. Из-за серьезной болезни он не может нормально ходить. Ему требуется дорогостоящая операция на позвоночнике. Вмешательство готовы провести только в Израиле, но миллионы рублей родным мальчика не по силам.

Ходьба для пятилетнего Марата Усманова из Уфы достается с трудом. С каждым днем его ноги искривляются все больше. У него порок развития позвоночника и спинного мозга. Желтую ямку на спине малыша мать Марата обнаружила сразу после родов. Врачи сразу поставили диагноз - Спина Бифидо. Другими словами, нервные корешки в этой области спинного мозга вросли в жировую ткань и находились не внутри позвоночного столба, как должно быть, а под тоненьким слоем кожи. Через пять месяцев уфимские хирурги прооперировали малыша. И хотя, сдавление в спинно-мозговом канале ребенка устранили, с возрастом фиксированный спинной мозг натягивается как струна и импульсы к ногам идут очень слабо.



Родные Марата боятся, что со временем разовьется паралич ног и мальчику придется передвигаться при помощи инвалидного кресла. Кроме того, порок позвоночника может привести к недержанию мочи.





«Ребенок растет сейчас, спинной мозг корешками зафиксированы в пояснице в крестце ребенка. Поэтому с геометрической прогрессией ухудшение ног и восходящее. Один из ведущих нейрохирургов из Израиля готов. Он говорит что при таких симптомах уже нужно убирать корешки. Потому что ухудшения будут дальше продолжаться. И готов взять нас прооперировать», - говорит мама Марата, Алсу Усманова.



Из-за болезни Марат не может посещать детский сад, как все дети. Каждый день в режим дня включены профилактические занятия для ног. Но это мало помогает остановить процесс искривления стопы. Родные мальчика уверены, что Марат сможет полностью выздороветь, если пролечится в одной из израильских клиник.



Операция дорогостоящая - более 3,5 миллионов рублей. Таких денег у семьи Усмановых нет. На данный момент неравнодушные люди помогли собрать около 500 тысяч рублей. Родные Марата просят уфимцев помочь мальчику избавиться от недуга. Как и многие мальчики, он активный и жизнерадостный. Малыш любит рассматривать и читать книги, играть с сестренками-близнецами и мечтает о карьере изобретателя.



Марат надеется, что когда-нибудь он будет ходить прямо, бегать и играть в футбол со своим сверстниками.



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Получатель мама Марата: Алсу Рашитовна Усманова

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25 августа