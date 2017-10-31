Уфимцев просят пожертвовать книги для осужденных колонии строго режима № 3
Благотворительную акцию по пополнению библиотечного фонда исправительного учреждения организовала администрация Калининского района столицы.
Библиотеке колонии нужны книги и журналы. Сдать литературу можно до 1 декабря в
администрации Калининского района по адресу: ул. Орджоникидзе, 3 (каб. 411).
Принимаются как новые издания, так и бывшие в употреблении, но находящиеся в
хорошем состоянии. Чтение является популярным досугом осужденных. И
благотворительная помощь едва ли не единственный способ пополнять литературный
фонд колоний. Так, в 2014 году большую партию книг Стерлитамакскому
исправительному учреждению передал Уфимский филиал университета МГГУ имени
Шолохова, сообщает пресс-служба федеральной службы исполнения наказания по
республике Башкортостан.