Уфимцев просят пожертвовать книги для осужденных колонии строго режима № 3

Благотворительную акцию по пополнению библиотечного фонда исправительного учреждения организовала администрация Калининского района столицы.

1 ноября

Библиотеке колонии нужны книги и журналы. Сдать литературу можно до 1 декабря в администрации Калининского района по адресу: ул. Орджоникидзе, 3 (каб. 411). Принимаются как новые издания, так и бывшие в употреблении, но находящиеся в хорошем состоянии. Чтение является популярным досугом осужденных. И благотворительная помощь едва ли не единственный способ пополнять литературный фонд колоний. Так, в 2014 году большую партию книг Стерлитамакскому исправительному учреждению передал Уфимский филиал университета МГГУ имени Шолохова, сообщает пресс-служба федеральной службы исполнения наказания по республике Башкортостан.