Уфимцев завтра приглашают на ярмарку рабочих и учебных мест

Организаторы ждут всех, кто занят вопросом трудоустройства: безработных, выпускников профучилищ и вузов.

Ярмарка вакансий будет работать с 10 до 12 часов на территории Уфимского агрегатного производственного объединения по адресу: улица Аксакова, дом 97. Этой осенью на предприятии открывается новое направление производства. В связи с чем растет потребность в рабочих кадрах: токарях, фрезеровщиках, операторах СПУ, шлифовщиках, сборщиках, испытателях электромашин. Всех соискателей проконсультируют по актуальным вакансиям, расскажут о порядке и условиях прохождения обучения, повышения квалификации и переподготовки. Справки можно получить по телефонам: 8 (347) 229-20-20 и 8 (347) 251-14-59.

7 сентября